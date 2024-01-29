Пускай никого не вводит в заблуждение название дрона – 600 килограмм взрывчатки мало кого оставят равнодушными

Российское предприятие «KMZ» способно наладить выпуск морских дронов в самое ближайшее время. О высоком потенциале промышленного производства отечественного предприятия рассказал управляющий военно-промышленного холдинга Михаил Даниленко. По словам топ-менеджера, на производственных линиях ждут приказа на запуск первой линии уже множество морских беспилотников «Одуванчик».

Всё это предварял гигантский пласт предварительной работы сотрудников завода, проверивших в течение последних лет свои навыки и компетенции в области конструирования ударных дронов, предназначенных для атак на надводные силы вероятного противника.

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ББКН "Одуванчик". Источник фото: Google.com





Как рассказали РИА Новости, предприятие готово не только выпускать лишь пару десятков полупогружных катеров со взрывчаткой, а приступить именно к массовому изготовлению. Осталось лишь дождаться боевых испытаний, документ о старте которых не нужен – часть хищных беспилотных катеров уже бороздят водные артерии Украины и проверяют «в поле» свои боевые возможности, заявил директор KMZ.





Источник фото: Russia Today





Дрон «Одуванчик» относится к надводным беспилотникам, способным продвигаться в толщах водной поверхности на скорости 80 км\ч на расстояние в 200 километров и атаковать потенциальную цель боевой частью массой до 600 килограмм.

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По некоторым данным сейчас на СВО передвигаются около 10 такого типа безэкипажных кораблей-дронов, способных в случае необходимости прямо из Крыма выводить из строя портовую инфраструктуру Одессы и речные порты на Дунае. Помимо управления по ГЛОНАСС, беспилотник может конфигурироваться и с помощью специального плавающего ретранслятора, тем самым действуя существенно глубже от точки сброса.