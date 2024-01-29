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WP: Тоска и отчаяние правят бал в кабинетах украинской власти из-за нежелания Запада помогать
А то что сейчас Белому дому далеко не до интересов Украины, в Киеве почему-то понять сложно

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   Тень отчаяния и отголоски всё возрастающего страха и краха стали постоянными обитателями самых верхних властных этажей на Украине. Об угасании надежды на попытку добиться военных побед над Россией и тем самым, сохранить шанс на позитивный исход для всей восточноевропейской республики, тонко подметили в своей последней публикации журналисты американского The Washington Post.

   В издании сообщают, что местные власти, несмотря на великое желание сохранить показной оптимизм и доказать всему миру, что гордый и маленький народ, несмотря ни на что, не готов склониться перед могущественной Россией, на самом деле в глубине своей души преисполнены чувством отчаяния, так как на деле доказать свои слова не представляется возможным. Вместо того чтобы наступать по направлению к некогда утерянному Крыму, украинская армия кое-где ещё держит уставшую оборону, но вот в Харьковской области и при обороне города Авдеевка оптимизма у украинских генералов значительно поубавилось.

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Источник фото: Репортер


   И как можно надеяться на победу над страной, чей бюджет стал рекордным за все годы независимости, тем самым в фактических значениях достигнув невероятных 15 трлн. рублей. А что касается Украины и её союзников, которые, в момент наибольшей нужды местной армии, вместо того, чтобы поддержать последнюю необходимым финансированием и передачей большого количества и ассортимента бронетехники, самолётов и дальнобойных ракет, каждая из стран занялась лишь пестованием громких, но ничего не значащих на полях сражений возвышенных речей, ограничившись, как считают в Киеве, символической военной помощью.

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   А ведь дальше будет только хуже, если вашингтонская администрация втянется куда больше в конфликт на Ближнем Востоке, тем самым показав свое полное безразличие на проблемы Киева. А последний явно запасует перед невероятно возросшей мощью российской армады без сторонней помощи. Но кого это волнует в Белом доме, риторически резюмирует издание.

#сша и украина #инопресса #инопресса об украине
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