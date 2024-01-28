А ведь большинство украинских резервов необходимы и под Авдеевкой

Украинская территория, где располагаются базы для размещения ВСУ, находится под интенсивными обстрелами российской артиллерии и ракетными ударами. Ряд местных источников пишут о волне взрывов на таких объектах. Известно о поражении пунктов временной дислокации в Полтавской, Харьковской областях и уничтожении крупного топливного резервуара в Кременчуге.

Во втором самом крупном городе Украины, Харькове, были вычислены места нахождения групп войск, состоящих из иностранных добровольцев ВСУ и граждан Украины, которые в самое ближайшее время в качестве резерва должны были быть переброшены на оборонительный плацдарм рядом с берегом реки Оскол для дальнейшего воспрепятствования успешному продвижению наступающей российской группировки, только за последнее время освободившей 148 квадратных километров местных земель и ряд населенных пунктов, в том числе Крахмальное.

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В настоящий момент известно и о неполном контроле за селом Табаевка, находящимся рядом с Купянском. В вышеперечисленных селах на данный момент идёт сосредоточение отрядов российских штурмовиков и закрепление остальных сил армии ВС России.





Горящий НПЗ в Кременчуге. Источник фото: ТГ-канал "Украина.ру"



Главная цель ВСУ прямо сейчас во время наступательной операции ВС РФ в Харьковской области – это не дать ударным группам российской армии с наскоку выдавить ВСУ за водный рубеж Оскола и продвинуться к Купянску на близкое расстояние. Но ограниченность в военных резервах у Киева не делает физическое воплощение такой задачи очень простым.

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А тем временем ряд высокопоставленных генералов ВСУ глубоко озабочены ростом экономической поддержки российского оборонного комплекса и рекордного бюджета армии Москвы, что тонко подметили в западной прессе в лице Telegraph.