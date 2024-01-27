Впрочем, за перевозимую нефть в российский бюджет давно уплатили налоги иностранцы

Топливный танкер Marlin Luanda, перевозивший груз нефтяных продуктов российского происхождения, оказался под ударом ракеты, выпущенной хуситскими повстанцами. Последние «подловили» экипаж, когда корабль выходил из Красного моря. Причем удар оказался самым серьезным с момента противостояния между хуситами и кораблями, следующими через акваторию Красного моря.

О судне известно следующее: его взяла в аренду крупная компания Trafigura Group, занятая в сфере торговли. После чего в момент прохождения корабля через узкий участок морского коридора хуситская ракета застала врасплох судовую команду, не имевшую практически никакого шанса избежать попадания, после чего загорелся топливный контейнер танкера.

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Источник фото: marinetraffic.com



Прямо сейчас корабельный коллектив ведет борьбу с неконтролируемым горением, пытаясь помешать распространению пламени на другие отсеки и зоны Marlin Luanda.

О том, что запуск ракеты был осуществлен именно хуситами, первые подтвердили публично, сделав соответствующее заявление.

Источник фото: ТГ-канал «Рыбарь»

А вот в руководстве Trafigura решили «перебить» информационный поток, заявив, что нефть, перевозимая судном, представляет собой нафту из России. Именно из нафты делаются пластмассы и бензин. Кроме того, в фирме подтвердили, что информация о поражении корабля подстегнула рост цен на нефть марки Brent, что косвенно ещё больше подняло доходы от экспорта нефти в России.

Источник фото: profinance.ru

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Вместе сам факт нападения лишний раз подымает тему, что США и его союзники так и не смогли нивелировать угрозы хуситов, которые малыми усилиями разрушили канал доставки ряда товаров через ранее безопасный маршрут Красного моря.