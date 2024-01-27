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ИноСМИ: Западная помощь не поможет Киеву победить РФ, которая за прошлый год произвела 1500 танков
А промышленность собственно Украины находится в руинах

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   «Запад далеко позади» российского ОПК, написали в The Telegraph. Пока Брюссель и Вашингтон только обещают, «кормя» официальный Киев кипами пустых обещаний, предназначенных для победы «завтра», Москва засучив рукава, принялась прямо сейчас переводить промышленность на военные рельсы, щедро дотируя первую, понимая, что российская спецоперация продлится ещё не один год. Поэтому спустя три года на полях сражений между конфликтующими сторонами будет наблюдаться тотальное превосходство ВС России.

   И оперируя только голыми цифрами, британские журналисты пишут, что вместо 2,7% ВВП РФ в 2022 году, Россия позволила себе в 2024 году пустить на военные нужды около 6%, тем самым доведя 1\3 всех расходов лишь на свою армию. Чем на это собирается ответить военный блок НАТО, остается только догадываться. А про Украину даже не надо вести и речь – её военная промышленность находится в руинах. Причем это было сделано далеко до 2022 года, только после начала СВО и массированных ракетных ударов ВКС РФ положение Киева по части его возможностей производить военную номенклатуру, кратно ухудшилось.

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Источник фото: Вот так

   Снова время новых цифр – за минувший год из цехов военных предприятий и фабрик РФ вышло 1530 танков и около 2500 других бронемашин, отчитался глава российского МО Сергей Шойгу. В процентах доля роста танков составила 560% к февралю 2022-го. Вместе с тем «кровь СВО» – артиллерийские снаряды, на российской территории стали появляться с пугающей частотой, по данным западных разведок. уже около 2 млн новеньких боеприпасов только и ждут, как быть выпущенными по украинским позициям.

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   Вместе с тем весь Запад истощился, пытаясь победить Россию, даже «не вспотев», а ведь уже сейчас дефицит всего и вся остужает победные порывы ЕС и США. Сама Россия даже и не начинала, делая ставку на 3-летний срок завершения СВО.

#инопресса #telegraph #инопресса об украине #инопресса о россии
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