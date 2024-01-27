Настоящее "британское качество" говорили они – но кажется обманули

Редкие кадры, когда вместо красивой картинки в виде снопа искр и дымового облака, камера украинского оператора запечатлела одно большое море огня во весь объектив снимающего устройства, после чего вместо орудийного ствола оказались зияющие своей пустотой искореженные листы орудийной стали. Так выстрел в направлении российских позиций оказался фатальным для самоходки производства Великобритании, по ряду объективных причин оказавшейся неготовой к длительному использованию вдали от нежных рук иностранного обслуживающего персонала с корочками института артиллерии. Именно поэтому самоходная установка AS-90 отправится на свалку металлолома, так как после таких повреждений техника уже не чинится, а лишь утилизируется.





реклама

Источник фото: Российская газета





Впечатляющие гражданские умы видеокадры, появились как из-за плохого регулярного обслуживания орудийного ствола и примыкающих устройств, так и из-за снарядов, получивших брак во время производства на промышленном предприятии, чем так в особенности славится Пакистан. Но какие именно боеприпасы привели к детонации боевой части снаряда прямо в канале орудия, доподлинно неизвестно. Но вот что точно известно, из-за так называемого эффекта накопления, таких событий среди украинских артиллеристов будет всё больше и больше.





До момента выстрела. Источник фото: Тг-канал "Повёрнутые на Z войне"







Так же известно, что дефицит снарядов привел полевую артиллерию ВСУ к тому, что для «псевдоатаки» российской стороны используются заряды с дымовым наполнителем, а то и вовсе предназначенные для учебных стрельб, так как они холостые. Иные же варианты только хуже, когда приходится отступать на запасные позиции по причине быть готовым не оказаться в зоне прилёта российской артиллерии, прознавшей о тяжелом положении своих коллег.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сразу после выстрела. Источник фото: Тг-канал "Повёрнутые на Z войне"

