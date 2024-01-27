Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

В Техасе Белый дом и республиканцы устроили борьбу за голоса на будущих выборах президента США

В канун скорых президентских выборов США погружаемся в политические дебри внутренней американской политики и узнаем, что такое национальная гвардия Техаса и почему это полноценная армия с F-16 и Abrams
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

  На фоне, когда сегодня в полночь по американскому времени федеральное руководство США потребовало от губернатора штата Техас разрешить федеральным агентам вернуться к участку государственной границы с Мексикой, чтобы последние смогли убрать инженерные заграждения, предназначенные для воспрепятствования пересечения линии границы, внимание крупных новостных агентств от ближневосточного кризиса и российской спецоперации на Украине, приковано к происходящему в одном из самых южных и многочисленных штатов Северной Америки, где 30 млн. свободолюбивых и независимых жителей одноименного штата встречают с крайним недоумением и разочарованием политику своего президента Джо Байдена, желающего во что бы то ни стало, продолжить миграционные распри. Ведь по мнению Белого дома, в незаконном пересечении границ США жителями беднейших стран Южной и Центральной Америк нет ничего плохого.


реклама




    С этим утверждением успел не согласиться губернатор Техаса Грег Эббот – человек исключительного мужества и силы духа, прикованный с 26 лет к инвалидному креслу из-за серьезной травмы: у него сломан позвоночник и частичная парализация тела из-за этого. Высший чиновник Техаса в официальном ответе выразил свой отказ Байдену и не поддался шантажу и угрозам федеральных чинов. Прямо сейчас Техасская Национальная Гвардия блокирует границу с Мексикой, удерживая прорыв мощных мигрантских волн на территорию своего родного штата. Причем гвардейцы не соблюдают установленный Верховным Судом США запрет на использование колючей проволоки. По мнению Эббота, Байден совершает государственную измену и потворствование незаконным преступным синдикатам, открыв границу для нелегалов.

реклама




Губернатор Эббот


реклама



   Вместе с тем министерство внутренней безопасности отказалось комментировать происходящую экстраординарную ситуацию и не ответило, что же будет, если обязательное к исполнению предписание о допуске к государственной границе с Мексикой федеральных агентов, не будет выполнено к обозначенному в документе сроку.

   Прямо сейчас на территории штата де-факто объявлено военное положение с целью использовать законные полномочия Техаса по обеспечению своей же безопасности, до которой федеральному центру, как выяснилось, нет никакого дела.

   А в соседней с Техасом Флориде местная власть в лице бывшего конкурента Дональда Трампа по выдвижению на пост президента США, снявшего в пользу него свою кандидатуру, губернатор Рон Десантис, объявил полную поддержку своему коллеге, расширив правовые полномочия своей нацгвардии, узаконив тем самым её отправку на помощь своим соседям, где нацгвардии в лице штатов Флорида и Техас плечом к Плечу будут охранять ставшую камнем преткновения границу.


реклама




   И уже на волне этих событий спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон прямо завил, что так называемое потенциальное соглашение о финансировании поставок вооружений на Украину «уже умерло», как и робкие попытки урегулировать миграционный кризис в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе.


Эмблема 36-й пехотной дивизии


    А теперь рассмотрим, что собой представляет собой Национальная гвардия армии Техаса, которая не является полностью обособленной единицей, а структурно вливается в общефедеральную армию (USA Army), точно такую же Национальную гвардию США и же тут на местном уровне плавно переходит в местные вооруженные силы.

   Причем, чтобы вы представляли собой, местные подразделения национальной гвардии – это не какие-то «бородатые мужики с пивными животами», вооруженные ржавыми Винчестерами и Кольтами, а самая что ни на есть полноценная часть общенациональной армии, вооруженная аналогично, с общефедеральными званиями и знаками отличия.  


   И чтобы вы примерно понимали что это за сила: вся техасская гвардия состоит из около 19 000 солдат и офицеров со 118 складами и 102 военными базами. При этом они могут принимать участие и принимают в ликвидации последствий стихийных бедствий, действуют чрезвычайно активно во время чрезвычайных ситуаций и в случае нужды помогают местным полицейским и охраняют госграницу с Мексикой. Кроме того, по сегодняшнему примеру властей Флориды, техасское руководство может отправить местные подразделения для поддержки в остальные штаты.

   Самой боеспособной частью Армии Национальной гвардии штата Техас по праву и по размерам является 36-я пехотная дивизия, имеющая точно такое же прозвище «Texas Division» и ряд других неофициальных названий. Сформирована в 1918 году и успела принять участие в большинстве крупнейших вооруженных конфликтов Новейшего времени: Первой Мировой (операция в Мёз-Аргонн), Второй Мировой (шесть операций), Иракской и Афганских военных кампаниях, борьбе с терроризмом. А также участвовала в борьбе с пандемией COVID-19 и противодействовала беспорядкам, организованным в результате задержания Джорджа Флойда.


Структура 36-й дивизии на май 2023 г..


   Структурно дивизия состоит из 11 соединений, по своим размерам составляющих полноценные бригады, имеющих на вооружении танки, самолёты и большой спектр тяжелого вооружения, за исключением разве что авианосцев и стратегических ядерных ракет. Сейчас дивизией командует Патрик М. Гамильтон, имеющий звание генерал-майора.

   И если будет надо, эта полноценная армада будет защищать закон и порядок на всей территории Техаса от произвола федеральных властей, желающих на фоне скорых президентских выборов получить в свою пользу ряд политических очков. Но самое главное достижение, ради чего Вашингтону так не нравится самостоятельность местных правителей, это шанс заполучить «бесконечные» голоса нелегальных мигрантов, посредством пересечения вплавь местной реки, и наконец попасть в США, чтобы в скором будущем стать полноценными гражданами великой Америки, чьи голоса в пользу демократов будут обеспечивать победу первых практически в режиме «вечного двигателя». А всё по причине того, что в самое ближайшее время критическая масса новых граждан превысит число сторонников республиканцев. Ведь кто, как не Джо Байден и его миграционная политика, позволили потенциальным будущим «американцам» добраться до американского «райского сада»?



   И возвращаясь к 36-й «Дивизии Техаса», чьи военные склады просто ломятся от различного военного скарба, в том числе и дорогостоящих и дефицитных ракет для ЗРК Patriot и снарядов 155-мм калибра, так нужных украинской армии прямо сейчас. Причем как вы догадались, «The Texas Army», как её ещё называют, обладает самыми богатыми складами и самой крутой национальной гвардией среди всех гвардий всех штатов США. И вот в этот «медовый улей» хотят получить доступ федеральные военные Пентагона, после чего ряд этих боеприпасов отправится ВСУ. Правда ещё нужно найти точки соприкосновения с местным губернатором Эбботом, который находится с визитом в Индии.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   И прямо сейчас происходит конфликт интересов, когда с минувшей осени весь админресурс Байдена направлен лишь на продавливание интересов федерального правительства, заставив местных «поделиться излишками» вооружений с Украиной и Израилем. Причем чтобы это шло активнее, в США подключили даже украинскую диаспору и политическое давление. Кроме того задействовав тот самый шантаж с мигрантами, что мы сейчас и наблюдаем, с решением Верховного суда США про «убрать» колючую проволоку и допустить к охране границы федеральных служащих. Посмотрим, чем всё закончится.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

джо байден техас военная помощь сша для украины военная помощь сша украине миграционный кризис в сша 36th infantry division 36-я пехотная дивизия грег эббот миграционный кризис в техасе
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
12
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
34
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
18 января 2024 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия начала проект Белкомур стоимостью 278 млрд рублей
63
Китай создал новый материал, который должен произвести революцию в авиации
+
В действительности Tesla начнёт выпускать новую массовую модель электромобиля ближе к концу следующего года
1
Одновременная солнечная вспышка вызывает отказ радиосвязи на Земле
+
Российские конструкторы сумели вывести боевые вертолёты Ми-28 на совершенно новый уровень
+
Тяжелый дрон-напарник С-70 "Охотник", способный выполнять команды Су-57, поступит в серию в 2024
2
Искусственный интеллект создал столько некачественного контента, что поиск Google деградировал
+
На Запорожье ВСУ вновь используют тактику летнего контрнаступления
+
В интернете обнаружена база данных, которая содержит 12 ТБ украденных учетных записей
+
Представлен сенсор с разрешением 100 МП, откидным экраном и твердотельным накопителем 1 ТБ
1
Полтора десятка американских компаний готовы вложить в экономику Вьетнама $8 млрд
+
Pixel 9 может стать первым флагманом Google с тремя камерами на задней панели
+
КАМАЗ так и не смог обогнать танк Т-90А во время заезда на скорость по заснеженному полю
4
На Дальнем Востоке начинается освоение Огоджинского угольного месторождения
1
Корпорация «Ростех» показала кадры испытания арктического варианта бронетранспортера БТР-3Ф
+
Boeing 757 потерял колесо незадолго до взлета
2
TSMC начинает строительство завода для производства 1-нм чипов
4
В сети появились характеристики Xiaomi 14 Ultra
1
Серийное производство B-21 начнется всего через 2 месяца после первого полета
+
Wildberries и Ozon совместно занимают 80% российского рынка маркетплейсов
+

Популярные статьи

28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
58
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
25
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
58
Xbox Game Pass тянет игровые консоли Microsoft на самое дно
32
Как собрать в 2024 году мощный игровой ПК без переплаты, которого хватит для игр еще на пять лет
10
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Январь)
44
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
81
B-21 Raider: "Налётчик" на Россию и Китай запущен в серийное производство
4
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
2
Фондовому рынку Японии грозит “зомби-апокалипсис“
2

Сейчас обсуждают

Вадим Копать
04:18
Если космоса не существует, тогда что? Мы в пробирке, а солнце это лампочка на фоне голубой шторки? Я очень хочу услышать "истинную " картину мира в вашем представлени. Да, кстати, именно благодаря ...
Новый драйвер AMD предлагает повышение кадров во всех компьютерных играх
Вадим Копать
04:10
Ну и как же меняли погоду до изобретения самолётов? Вы вообще слышите что за конченый бред вы несёте? По вашему зима, лето, осень - делается с помощью распыления веществ в атмосфере? Пушкин про мороз ...
Новый драйвер AMD предлагает повышение кадров во всех компьютерных играх
Henry Miklashevych
03:51
Пора каклов от моря отсекать.
Для доминирования в Черном море Украина делает акцент на производстве подводных беспилотников
Тарас Заболотский
03:45
Конечно, легко найти злоумышленника, купившего дидос, который будет дидосить с сотен точек мира
Роскомнадзор хочет обязать операторов связи делиться GEO-локацией всех IP-адресов
Profit
03:35
то, что это отбраковка - и так понятно. но нельзя забывать, что если говорить именно о 5700х, то у него заметно снижен vcore, что говорит о высокой энергоэффективности. Этот проц как раз и интересен ...
Производительность Ryzen 7 5700X3D практически равна Ryzen 7 5800X3D
Алексей Васильев
03:34
Это все прекрасно конечно, тоже могу прислать скрины с r7 7700 Рязанью за 170$ на доступном для покупок из СНГ Али экспрессе. Но как это относится к реальным ценам с доступных площадок? 5800x3d даже н...
Производительность Ryzen 7 5700X3D практически равна Ryzen 7 5800X3D
Profit
03:30
вот только 5600х3д ждали отбраковки 2 года и их кол-во настолько мало, что официальный дистрибьютор - только один и в одной стране, а 5700х3д будет распространятся олл овер ворлд, а 5500х3д - вообще е...
Производительность Ryzen 7 5700X3D практически равна Ryzen 7 5800X3D
Алексей Васильев
03:26
И где дороже? А620 который легко держит 5050mhz 7500f по 82$ в распродажи, b650m гигабуте 100-120$ под разгон. Kit ddr5 32gb kingbank/juhor 6400/6800 xmp на топовых чипах под разгон Hynix A-Die 73-98$...
Производительность Ryzen 7 5700X3D практически равна Ryzen 7 5800X3D
vl2023
03:26
Zero молодец, зарабатывает денежку малую, ну а нам повод поворчать, по-обсуждать, но задумываться о приобретении надо месяца через 3-4, не ранее. Просто потому, что должно пройти несколько месяцев, по...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Январь)
Василий Федосов
03:23
Вы серьёзно? Тогда почему на юге Китая в последние годы так популярны электрокары, особенно Tesla? Почти в каждом торговом центре есть официальные магазины Tesla. Почти каждый пятый электрокар, на кот...
Китайские власти запрещают проезд на электромобилях Tesla на всё большем количестве территорий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем