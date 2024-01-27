На фоне, когда сегодня в полночь по американскому времени федеральное руководство США потребовало от губернатора штата Техас разрешить федеральным агентам вернуться к участку государственной границы с Мексикой, чтобы последние смогли убрать инженерные заграждения, предназначенные для воспрепятствования пересечения линии границы, внимание крупных новостных агентств от ближневосточного кризиса и российской спецоперации на Украине, приковано к происходящему в одном из самых южных и многочисленных штатов Северной Америки, где 30 млн. свободолюбивых и независимых жителей одноименного штата встречают с крайним недоумением и разочарованием политику своего президента Джо Байдена, желающего во что бы то ни стало, продолжить миграционные распри. Ведь по мнению Белого дома, в незаконном пересечении границ США жителями беднейших стран Южной и Центральной Америк нет ничего плохого.





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С этим утверждением успел не согласиться губернатор Техаса Грег Эббот – человек исключительного мужества и силы духа, прикованный с 26 лет к инвалидному креслу из-за серьезной травмы: у него сломан позвоночник и частичная парализация тела из-за этого. Высший чиновник Техаса в официальном ответе выразил свой отказ Байдену и не поддался шантажу и угрозам федеральных чинов. Прямо сейчас Техасская Национальная Гвардия блокирует границу с Мексикой, удерживая прорыв мощных мигрантских волн на территорию своего родного штата. Причем гвардейцы не соблюдают установленный Верховным Судом США запрет на использование колючей проволоки. По мнению Эббота, Байден совершает государственную измену и потворствование незаконным преступным синдикатам, открыв границу для нелегалов.

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Губернатор Эббот





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Вместе с тем министерство внутренней безопасности отказалось комментировать происходящую экстраординарную ситуацию и не ответило, что же будет, если обязательное к исполнению предписание о допуске к государственной границе с Мексикой федеральных агентов, не будет выполнено к обозначенному в документе сроку.

Прямо сейчас на территории штата де-факто объявлено военное положение с целью использовать законные полномочия Техаса по обеспечению своей же безопасности, до которой федеральному центру, как выяснилось, нет никакого дела.

А в соседней с Техасом Флориде местная власть в лице бывшего конкурента Дональда Трампа по выдвижению на пост президента США, снявшего в пользу него свою кандидатуру, губернатор Рон Десантис, объявил полную поддержку своему коллеге, расширив правовые полномочия своей нацгвардии, узаконив тем самым её отправку на помощь своим соседям, где нацгвардии в лице штатов Флорида и Техас плечом к Плечу будут охранять ставшую камнем преткновения границу.





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И уже на волне этих событий спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон прямо завил, что так называемое потенциальное соглашение о финансировании поставок вооружений на Украину «уже умерло», как и робкие попытки урегулировать миграционный кризис в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе.





Эмблема 36-й пехотной дивизии





А теперь рассмотрим, что собой представляет собой Национальная гвардия армии Техаса, которая не является полностью обособленной единицей, а структурно вливается в общефедеральную армию (USA Army), точно такую же Национальную гвардию США и же тут на местном уровне плавно переходит в местные вооруженные силы.

Причем, чтобы вы представляли собой, местные подразделения национальной гвардии – это не какие-то «бородатые мужики с пивными животами», вооруженные ржавыми Винчестерами и Кольтами, а самая что ни на есть полноценная часть общенациональной армии, вооруженная аналогично, с общефедеральными званиями и знаками отличия.





И чтобы вы примерно понимали что это за сила: вся техасская гвардия состоит из около 19 000 солдат и офицеров со 118 складами и 102 военными базами. При этом они могут принимать участие и принимают в ликвидации последствий стихийных бедствий, действуют чрезвычайно активно во время чрезвычайных ситуаций и в случае нужды помогают местным полицейским и охраняют госграницу с Мексикой. Кроме того, по сегодняшнему примеру властей Флориды, техасское руководство может отправить местные подразделения для поддержки в остальные штаты.

Самой боеспособной частью Армии Национальной гвардии штата Техас по праву и по размерам является 36-я пехотная дивизия, имеющая точно такое же прозвище «Texas Division» и ряд других неофициальных названий. Сформирована в 1918 году и успела принять участие в большинстве крупнейших вооруженных конфликтов Новейшего времени: Первой Мировой (операция в Мёз-Аргонн), Второй Мировой (шесть операций), Иракской и Афганских военных кампаниях, борьбе с терроризмом. А также участвовала в борьбе с пандемией COVID-19 и противодействовала беспорядкам, организованным в результате задержания Джорджа Флойда.





Структура 36-й дивизии на май 2023 г..





Структурно дивизия состоит из 11 соединений, по своим размерам составляющих полноценные бригады, имеющих на вооружении танки, самолёты и большой спектр тяжелого вооружения, за исключением разве что авианосцев и стратегических ядерных ракет. Сейчас дивизией командует Патрик М. Гамильтон, имеющий звание генерал-майора.

И если будет надо, эта полноценная армада будет защищать закон и порядок на всей территории Техаса от произвола федеральных властей, желающих на фоне скорых президентских выборов получить в свою пользу ряд политических очков. Но самое главное достижение, ради чего Вашингтону так не нравится самостоятельность местных правителей, это шанс заполучить «бесконечные» голоса нелегальных мигрантов, посредством пересечения вплавь местной реки, и наконец попасть в США, чтобы в скором будущем стать полноценными гражданами великой Америки, чьи голоса в пользу демократов будут обеспечивать победу первых практически в режиме «вечного двигателя». А всё по причине того, что в самое ближайшее время критическая масса новых граждан превысит число сторонников республиканцев. Ведь кто, как не Джо Байден и его миграционная политика, позволили потенциальным будущим «американцам» добраться до американского «райского сада»?









И возвращаясь к 36-й «Дивизии Техаса», чьи военные склады просто ломятся от различного военного скарба, в том числе и дорогостоящих и дефицитных ракет для ЗРК Patriot и снарядов 155-мм калибра, так нужных украинской армии прямо сейчас. Причем как вы догадались, «The Texas Army», как её ещё называют, обладает самыми богатыми складами и самой крутой национальной гвардией среди всех гвардий всех штатов США. И вот в этот «медовый улей» хотят получить доступ федеральные военные Пентагона, после чего ряд этих боеприпасов отправится ВСУ. Правда ещё нужно найти точки соприкосновения с местным губернатором Эбботом, который находится с визитом в Индии.

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И прямо сейчас происходит конфликт интересов, когда с минувшей осени весь админресурс Байдена направлен лишь на продавливание интересов федерального правительства, заставив местных «поделиться излишками» вооружений с Украиной и Израилем. Причем чтобы это шло активнее, в США подключили даже украинскую диаспору и политическое давление. Кроме того задействовав тот самый шантаж с мигрантами, что мы сейчас и наблюдаем, с решением Верховного суда США про «убрать» колючую проволоку и допустить к охране границы федеральных служащих. Посмотрим, чем всё закончится.