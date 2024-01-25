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Madarator
Bradley ВСУ получила два попадания и от заброневой "контузии" у неё стало отваливаться днище
А ремонтировать вы не пробовали?

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   Вместо острой нехватки современных танков на вооружении украинской армии, которые после неудачного наступления так называемого украинского контрнаступления, за их отсутствие стали отдуваться предназначенные для глубоких прорывов или для противостояния устаревшим армиям средства десантной доставки БМП M2A2 Bradley ODS-SA. К такому выводу можно прийти после выезда на один из боевых выходов американской бронемашины, неудачные последствия которого оказались на дальнейшей непригодности к эксплуатации. Так после прилёта двух снарядов машина хоть видимо и осталась внешне исправной, от заброневой «контузии» у заокеанского продукта военной инженерии стал отваливаться броневой лист, закрывающий днище бронемашины. Но и это ещё не все.


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Источник фото: Telegram


   Так после боя украинский военнослужащий сделал краткий экскурс и рассказал, что теперь их БМП вероятно должна отправиться на обязательное «на лечение»: корпус получил две крупных пробоины, в довесок поломался амортизатор с правой стороны, а динамическая защита может отвалиться в любой момент по примеру нижнего броневого листа из-за того, что в момент удара по корпусу Брэдли, крупные осколки задели места креплений ДЗ.


Крупные пробоины-отверстия прекрасно видны. Источник фото: скриншот из видео


   Отремонтировать такие неисправности в полевых условиях практически невозможно, сокрушается солдат ВСУ.



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   Правда у украинского Генштаба должны быть причины для печалей куда большего вселенского масштаба: из-за дефицита боеприпасов, ряд артиллерийских дивизионов вынуждены либо стрелять в направлении российских позиций холостыми выстрелами или не предназначенными для поражения дымовыми или газовыми боеприпасами, в худшем варианте молча вообще по нескольку дней. Вместе с тем российская армия может позволить себе в день выпускать по 20 тыс. снарядов – именно столько может позволить себе выпустить французская военная промышленность в год.

#bradley #m2a2 bradley #m2a2 bradley ods-sa
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