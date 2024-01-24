А ведь если ВСУ вовремя перейти на баллисты и катапульты, ещё можно "побороться"

Российская армия за сутки нахождения в зоне СВО выпускает по украинским позициям 20 тыс. снарядов. Но как на это отвечают ВСУ? Согласно данным Financial Times, для украинской армии ответ выглядит крайне скудным и блеклым: всерьез, 2 000 выстрелов вряд ли помогут артиллеристам ВСУ называться доминирующей стороной в противостоянии с ВС России. И по некоторой информации, части украинской артиллерии просто уходят на запасные позиции, не в силах продемонстрировать достойный ответ, «разве что» выстрелами дымовых спецбоеприпасов или вообще холостыми болванками.

По информации американского издания, сегодняшний «рацион» по сравнению с полумесяцем тому назад уменьшилась ровно в 4 раза: в первых числах января полевые части могли выстрелить в направлении своих российских коллег по боевому ремеслу около 8 000 снарядов.

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Источник фото: РБК







И причина, почему «всё так», зарыта на поверхности – та самая экономия, призванная, в случае потенциального масштабного российского контрнаступления хоть что-то противопоставить ураганному огню со стороны ВС РФ, обычно явственно ощущаемому в момент гипотетического прорыва на отдельном отрезке в зоне СВО, и есть тот самый главный ответ.

И как признает один из украинских военных, перейти на артиллерийский «рацион» принудили так называемые западные «союзники» Киева, которые после неудачного летне-осеннего контрнаступления резко «прикрутили краник» поставок снарядов. И тут тоже все просто – если ты обороняешься, то тебе не надо горы и целые гряды гор тяжелых снарядов. Так что Украине кроме себя самой и военно-политического руководства в дефиците востребованных калибров снарядов винить некого.

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Известно, что ВПК всей Франции производит в год не более 20 тыс. снарядов всего, что ВСУ хватило бы на 2-3 дня активных боев в их «лучшие времена».