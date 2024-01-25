Если есть на свете рай – это Исландия и бесплатный "Wi-Fi"

«Десять тысяч долларов за одну неделю работы». Это выдержка не из многочисленных рекламных рассылок талантливых на всяческие выдумки компьютерных и иного рода мошенников, а вполне себе реальная вакансия самой что ни на есть реальной компании Opera. Где руководство компании и без сомнений многоопытнейший pr-отдел, придумали вместе интересную «историю», как завлечь соискателя в рамках своего будущего проекта для актуальной версии сетевого обозревателя. При этом, всё что нужно сделать, это лишь отправиться на отдалённый остров в Исландии на 7 дней. И что самое интересное, работнику на «четверть месяца» нужно забыть про всё, кроме как так называемого серфинга.

Но как вы наверное успели догадаться, нужно не кататься на специальной доске по холодным волнам одного из северных морей, а провести 168 часов за переходом по ссылкам на страницах многочисленных сайтов и порталов в сети Интернет в «развлекательных» и «от ничегониделания» целях.

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Источник фото: travel.ru





Кажется, это самая сладкая вакансия, которую видел современный мир.

Всё это нужно будет сделать для проверки новой функции «Tab Islands» в главном программном продукте компании – браузере Opera.

И тут, как говорится, самое интересное: для попадания в список соискателей не надо иметь семи пядей во лбу – достаточно отправить лишь свое резюме, способное удивить топ-менеджмент компании своей креативностью и изобретательностью. До подачи заявления на роль счастливчика остался ровно один месяц: срок подачи заявки истекает ровно 25 февраля.

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Интересно, сколько получат авторы идеи от своего руководства за свою изобретательность – тут явно руководству Оперы придется расщедриться «на все деньги».