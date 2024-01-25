Чего не придумаешь для поддержки проигрывающего Киева

Официальный Лондон собирается приобрести у ФРГ дальнобойные ракеты Taurus, а свои ракеты Storm Shadow отправить на Украину. О новой выдумке Великобритании, где по некоторой информации хотят добиться отставки нынешнего премьер-министра Риши Сунака, рассказали репортеры Handelsblatt.

По словам информированных источников, таким образом Великобритания хочет сделать умный ход и добиться обходного маневра в решении немецких народных избранников лишний раз не эскалировать ситуацию с передачей высокоточного и дальнобойного вооружения восточноевропейской республике и оставить всё как есть. Ведь Киев может распоряжаться аналогичной Storm Shadow.

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Источник фото: Ракетная техника





Известно, что совсем недавно Христианско-демократический союз проявил инициативу в немецком бундестаге и выступил с заявлением, где попросил федеральное правительство «не слушать» никого и отправить Киеву одно из самых современных ракетных вооружений. Но довольно «смелая» инициатива не нашла отклика в сердцах германских парламентариев, среди которых не нашлось необходимого количества голосов для согласования решения.

А тем временем, как утверждают иноСМИ, кабинет Олафа Шольца всё ещё раздумывает над предложением Даунинг-стрит и его последствиями для Германии.

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Высокоточный боеприпас Taurus относится к классу авиационных боеприпасов класса «воздух – земная поверхность» и способен пролетать не менее 500 километров. Но особой опасностью для противоборствующего ПВО считается крайне малая высота полета движущееся со скоростью 900 км\ч ракеты, которую до атаки на цель практически не видно.