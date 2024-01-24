Списки с соответствующими украинскими солдатами и офицерами опубликованы на официальном портале МО

В Корочанском районе в 2 километрах от села Яблоново Белгородской области упал военно-транспортный самолет Ил-76. Пресс-служба МО РФ рассказала, что на борту находились 65 украинских солдат и офицеров ВСУ, выбранных для обмена украинской стороной в Краснояружском районе Белгородчины. Так же в ведомственном самолете находились шесть человек летного состава и три сопровождающих. Падение было зафиксировано примерно около 11:00 по Москве.





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Источник фото: Белгородский паблик newsbelgorod







Прямо сейчас все дороги по направлению к Яблоново и месту падения перекрыты нарядами полиции, а непосредственно на месте крушения работает оперативная группа Воздушно-космических сил для установления причин падения.

По уточненным данным авария произошла, когда самолёт уже снизился и заходил на посадку на местный военный аэродром.

Сообщается о прибытии в Корочанский район губернатора Белгородчины Вячеслава Гладкова.

А тем временем в военной разведке Украины подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен пленными между РФ и Украиной. О чем рассказал официальный спикер ГУР Андрей Юсов.

В то же место направлялся и второй «Семьдесят шестой» с аналогичной группой украинских военнослужащих в количестве 80 человек, подготовленных на обмен и утвержденных к процедуре взаимного обмена военнопленными, российскими и украинскими представителями. После инцидента с первым бортом, экипаж второго самолёта принял решение о смене курса и возврату на место вылета. Об этом рассказал руководитель думского комитета по обороне и отставной генерал Андрей Картаполов.

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В Государственной думе тем временем уже Володин поручил подготовить обращение Госдумы к Конгрессу США и Бундестагу в связи со случаем с Ил-76.



