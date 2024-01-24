Баба Яга – это "летающая крепость" и самый ценный украинский дрон

Неспособность ВСУ наладить производство и изготовление всех типов дронов собственными силами ввиду разрушенного и разрушаемого до последнего момента ВПК, не позволяет надеяться, что украинская армия совсем останется без беспилотников: так западные союзники продолжают снабжать Киев, в том числе и гражданскими версиями БПЛА, в мирной своей жизни несущие расцвет и благоухание сельскому хозяйству, но при переходе в «военную жизнь», несущие массу угроз оппоненту. Речь идёт о Reactive Drone Agric RDE616, ставшем той самой опасной «Бабой Ягой» ВСУ.





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Источник фото: Интернет







В мировой Сети появились кадры воздушного сражения российского коптера и украинского дрона, переделанного из гражданской версии в тяжелый бомбардировщик.





"Баба Яга" глазами тепловизора. Источник фото: скриншот из видео





И тут минутка отступления: пускай вас не вводит в заблуждение прошлая «мирная жизнь» Яги, так как сброс 82-мм минометной мины на русские позиции может натворить много серьезных бед. Поэтому любой оператор-дроновод, заметивший в воздухе опасный украинский БПЛА, переключается на него тотчас, даже если у него сейчас происходит выполнение первоочередной миссии. Так уничтожение Бабы Яги находится в «вне приоритетов». То же самое касается и пехоты, лишь только увидевшей приносящую угрозу цель и сразу переходящей к её уничтожению.













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И наконец тактика боя с Ягой. Обычно такой тяжелый дрон в воздушном бою уничтожают воздушным тараном, после чего российские БПЛА практически невозможно реанимировать. А вот его украинского коллегу бережно восстанавливают, перепрошивают «электронные мозги» и с радостью записывают на русскую службу.