А ведь Украина так же могла бы вкладывать свои деньги развитие собственного ВПК, а не на счета на Каймановых островах

Российская оборонка сделала шаг вперед и разработала передовые мини-ракеты, специально предназначенные для перехвата малоразмерных низколетящих целей. Соответствующие комплексы уже практически завершили заводские испытания и уже готовы к отправке в действующие войска на передовую в зону проведения спецоперации. Речь идет о передовых зенитных боеприпасах для отечественного «Панциря-СМ».

К новой боевой машине, относящейся к классу ПВО близкого радиуса действия, ОПК РФ создал спецверсию компактных ракет, с одинаковой эффективностью, способных перехватывать беспилотники любого размера и вида, как классического самолётного типа, так и относящиеся по своей классификации к FPV-дронам. Ракеты идут комплектом к новому «Панцирю» с буквенным индексом «СМ», который уже присутствует в войсках с декабря 2023 года.

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Источник фото: Google





В отличие от предшественника, новая разновидность боеприпасов для «Панциря» существенно меньше, но не потеряла своих полезных свойств: так вместо классических 12 ракет, один ЗРПК залп вмещает в себя целых 48. И разумеется по логике вещей тратить такие обновленные ракеты на перехват дешевого дрона значительно дешевле, чем более дорогую ракету, предназначенную для противодействия вертолётам и самолётам.

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И краткие тактико-технические характеристики нового «Панциря»: зона видимости цели возросла до 75 км, а зона прямой атаки увеличилась до 40 км. Всё это стало возможным благодаря внедрению фазированной антенны-сканера с активным излучателем. Так же устранены погрешности и недостатки во время боевой работы более ранней модели.