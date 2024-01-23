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Madarator
Украинская Bradley, обстрелявшая Т-90, в последнем бою лишилась пушки и полностью вышла из строя
Военная удача – штука переменчивая

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   Помните тот самый бой, когда из засады два украинских БМП Bradley атаковали российский танк Т-90М «Прорыв» в районе Степовой, когда обстреливаемый с крайне близкого расстояния бронированный гигант, несмотря на снопы искр и невозможность ответить достойно из-за заклинившей пушки, безопасно смог отступить, а российские танкисты сохранив жизни, вовремя отошли на запасные позиции. После чего эвакуировались, оставив спасший их ОБТ в укромном месте.


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Источник фото: Телеграм


   В дальнейшем история получила продолжение. Но для украинской стороны. После якобы победы «храбрый» украинский экипаж американской бронетехники решил повторить опасный трюк и снова атаковал один из российских танков. Но как оказалось, военная фортуна любит людей вдумчивых, но не любит выбирающих раз за разом необдуманный риск. Так и вышло.


Источник фото: BAE Systems


   В следующем бою всё закончилось гораздо хуже для украинской стороны, когда вместо победных сводок командир одной из участвовавших в том прогремевшем на весь Интернет бою с грустными нотками в голосе рассказал, что Bradley, входившая структурно в 47-ю бригаду ВСУ, оказалась полностью выведена из строя: лишилась 25-мм автоматической пушки, орудийная башня была посечена осколками, а оптические приборы получили критические повреждения.

   Предположительно, теперь такой остов примет разве что металлоприемка, так как восстановление не имеет практически никакого смысла.


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   Вместе с тем имеющие горький опыт не очень впечатляющей выживаемости своих боевых машин в зоне конфликта высокой интенсивности, американцы поставили дополнительные пакеты динамической защиты BRAT-1 и блоки РЭБ для наведения помех на дроны-камикадзе россиян для своих БМП на Украине. Но для гарантии полной неуязвимости, как это видно на самой верхней фотографии, такие меры явно не дадут.

#bradley #т-90 #т-90 против bradley
4
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