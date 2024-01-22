Такое соседство опасно массовой вспышкой разнообразных заболеваний от вполне безобидных и доводящих до терминальной стадии

Крысы и мыши, являющиеся природными переносчиками множества опасных заболеваний, способные привести к некоторого рода эпидемиям, стали постоянными гостьями украинских окопов, вынужденно соседствуя с военнослужащими ВСУ в их тесных блиндажах, стремясь к теплу и продуктовым запасам недовольных солдат и офицеров. О напасти вынужденного полевого соседства рассказали сами бойцы в беседе с журналистами CNN.

Так женщина с полевым позывным «Кира» поделилась историей, когда её батальонный отряд попал под нашествие полевых мышей во время сражений в Запорожской области. Наглость грызунов порой доходила до того, что они не боясь ничего и никого, просто перебирались под штаны или свитера солдат.

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Украинский военный проводит "экскурсию" по обители мышей и крыс. Источник фото: Газета.ру





По мнению Киры в их блиндаже на пехотное отделение из четырех человек приходилось 1000 мышей.

Но помимо вполне безобидных неудобств такие мелкие животные являются теми самыми переносчиками великого множества заболеваний, таких как сыпь, лихорадка, кровоизлияния различного характера, рвота и урологические заболевания. И этот перечень совсем не полный.

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Так же пошутившего горько другого военного, вероятно мелкие пакостники являются агентами ВС России, на раз-два перекусывая провода и разрушая высокочувствительную аппаратуру, порой разрушая помимо классических кабелей и радиостанций, даже спутниковые ретрансляторы без которых невозможно управление целыми войсковыми подразделениями.