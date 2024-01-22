Теперь словосочетание британские ученые не кажется смешным

Вечная мерзлота в Арктике стала прибежищем не только для огромной массы полезных ископаемых, но и сосредоточением так называемых зомби-вирусов, «обещающих» земному шару очередную пандемию с самыми туманными последствиями в негативном ключе. О том что может быть все очень плохо в превосходной степени, решила написать британская The Guardian.

В газетной публикации утверждается, что вирусы древности, не потерявшие свою жизнь даже после тысячелетнего ледяного плена в холодной Арктике, могут вернуться в наш мир «полными сил», после того, как оттают после того самого глобального потепления, которого не замечает только самый ленивый. И как только такие микроорганизмы освободятся, то заболевания со своими громадными вспышками станут просто «рутиной» и от их пришествия практически никак не застраховаться.

реклама





Источник фото: super.ru





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Причем угроза из глубокого прошлого уже получила собственное поэтичное название, навевающее леденящее чувство на микробиологов и вирусологов. Так по их утверждению «микробиотические организмы Мафусаила» вполне себе способны стать стартовой точкой для очередной чрезвычайной ситуации в мировом масштабе. И это будет «приветом» из глубокой древности современному человечеству. И сможет ли с честью текущие земные жители в лице людей справиться с таким наследием, вопрос весьма спорный и дискуссионный, заканчивают отнюдь не на оптимистичной новости свою публикацию британские журналисты. А тем временем ряд ученых уже обсуждают грядущую эпидемию биологического происхождения, получившую название «Пирола», которая распространяется по всему миру. В том числе и по России.