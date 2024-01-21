Кажется кому-то не надо было будить русского медведя, который может и в танки и в плащи-невидимки

В США с интересом для себя открыли, что российский ОПК не только умеет «в танки и ядерные ракеты», но и готов протянуть руку высокотехнологичным стартапам, помогая талантливым изобретателям обоснованно надеяться на обильную государственную помощь, если разработка представляет интерес для укрепления обороноспособности государства и не предназначена для крупносерийного производства. Так военные обозреватели американского Newsweek заметили, что российские ученые, тесно связанные с местным МО, разработали и уже отправили своим передовым отрядам на ЛБС в зоне СВО первые партии футуристичного маскировочного костюма, способного скрыть высокотемпературный контрастный контур бойца спецназа даже в холодном окружении зимнего леса. Это стало ответом на серьезный вызов от похожей разработки украинской стороны, продемонстрировавшей возможность выпустить высокотехнологичный костюм, скрывающий от наблюдения через оптику тепловизора, «размывая» температурный след своего пользователя.





реклама

Источник фото: МО РФ





Вместе тем украинский вариант уступает по своим рабочим качествам российской версии, так как сохраняет свои защитные свойства, только в момент спокойного состояния военнослужащего или его слабого темпа передвижения. Но если оператор «невидимки» перешел на бег или тяжёлую физическую работу, но всё пиши пропало.





Источник фото: Телеграм





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Разработка отечественных ученых даже в момент активного движения разведчика сохраняет главные качества, благодаря чему тепловизор противника не в состоянии зафиксировать контраст между окружающей средой и разгоряченным телом штурмовика, тем самым выдавая местоположение готового к броску или затаившегося в засаде воина.