Оказывается что даже американский бюджет даже не бездонный

Конгресс США, несмотря на всю любовь ко всему американскому, и в особенности на обожание местного военного высокотехнологичного продукта, выражает сильное беспокойство по поводу «лавинообразного» роста стоимости так называемых операционных расходов на F-35. Передовой истребитель 5-го поколения пускай и относится к передовому уровню, практически недостижимому для других государств, вместо постоянных учебных полетов или боевых патрулирований, больше пребывает в ремонтных цехах для внепланового обслуживания, чем приносит пользу своей родине. Одной из главных виновниц на должность «огорчительницы», можно назвать капризную силовую установку Pratt Whitney F135. Последняя не отличается надёжностью и долговечностью, так и норовя выйти из строя. Как оказалось, в большинстве случаев это происходит из-за ненормативного износа турбины, после поломки которой весь самолёт срочно нужно отправить на ремонт. Стоит ли такая «овчина выделки», задаются резонным вопросом в польском Wirtualna Polska. Где основную проблематику как раз и увидели в сложнопрогнозируемом росте цены технического обслуживания.





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Источник фото: lockheedmartin.com







По мнению издания, различные вооруженные эксперты и аналитики в стане американцев считают, что F-35A настолько дорогой, что даже бюджет США не может выдержать повышенного темпа расходов для его обслуживания. И уже и так заложенные с большим гаком резервы финансирования превышены на 47%. А ведь по мнению высоких чинов из Пентагона, «Тридцать пятый» должен был полностью заменить собой F-16. Поэтому в военному ведомстве первоначальные планы о закупке практически 900 машин признали «невозможными». Но военная мощь Америки срочно нуждается в компромиссном решении, так как без большого числа истребителей воздушная армада США станет практически «беззубой».

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И как написано в статье, было найдено воистину соломоново решение: военные приняли решение о проектировании и скорейшем воплощении в металле истребителя, который пускай с ухудшением ряда параметров все равно подойдет на роль «машины второго плана», патрулируя районы и выполняя миссии, признанные маловажными.