Владычица морей уже совсем не та – впору на весельные лодки пересаживаться

Некогда считавшаяся по полному праву Владычицей морской, контролировавшая половину цивилизованного мира, и проецирующая свою военно-морскую силу на остальную часть Земли, нынешняя Великобритания в лице своих морских подразделений, продолжает неприятно удивлять окружающих, имевших неприятность наблюдать следующий инцидент. В момент нахождения британских ВМС в лице тральщиков Chiddingfold и Bangor на одной из баз Бахрейна, из-за крайне неумелых действий капитана и экипажа HMS Chiddingfold, так и не смогли совместными усилиями осуществить безопасные маневры внутри портовой зоны. Усугубляет ситуацию тот факт, что корабль Bangor абсолютно был неподвижен и находился на стоянке, совершенно никак не влияя на ситуацию в динамике. Ошибка целиком и полностью за ЧП, в ходе которого лишился целостности корпуса и получил крупное отверстие в области, на несколько метров превышающую так называемую ватерлинию тральщик Bangor, лежит на судовой команде Чиддингфолда.





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Источник фото: NYT





Новость о том, как не надо управлять тихоходным кораблем в военной гавани даже при отсутствии видимых помех и спокойной обстановке в управлении судном, рассказал отраслевой журнал UK Defence Journal.





Источник фото: ТГ-канал "Звезда"





В редакции опубликовали данные, что командование Королевского флота крайне заинтересовалось аварией и в стремительном режиме уже снарядило комиссию с широкими полномочиями в Бахрейн.

Как стало известно, кроме корпуса Бангора и нервов судовой команды обоих кораблей, никто не пострадал.





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