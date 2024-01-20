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Madarator
Из-за атак хуситов в Красном море продукты в ЕС могут подорожать, а на полках появиться просрочка
Тем временем США "окучивают" барханы в йеменской пустыне дорогостоящими Томагавками

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   Пока США проводят свою военную операцию вместе с военными союзниками против йеменских хуситов, а последние как ни в чём не бывало продолжают наносить удары, в том числе и ракетные по большому количеству следующих через акваторию местного Красного моря кораблей, в Европе ближневосточные события «аукаются» самым неблаговидным образом. Так по информации в публикации от известного Bloomberg, скоро «райскому саду» Жозепа Барреля стоит ожидать росту цен на продукты питания и срыву поставок продовольствия. И вместе с тем на прилавках местных магазинов количество так называемой просрочки может так же резко вырасти.

   Теперь с неприятным чувством раздражения сторонние обыватели из очень далекой Европы вынуждены наблюдать, как вместо рискованного путешествия по Красному морю крупные поставщики выбирают более безопасные маршруты, которые много больше и затратнее «классического» варианта.

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Источник фото: olegmakarenko.ru


   Но одно дело, когда «лишний месяц» морских перевозок ничего не сделает с нефтью и газом, другое дело, что продукты питания просто не переживут продленных «туристических экскурсий» и испортятся в лучшем случае.

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   Так называемая продовольственная инфляция, это меньшее из зол, что грозит некогда сытной и беззаботной Европе. Повышение цен на продукты, обнищание ассортимента, а в ряде случаев, чтобы компенсировать откровенно пустующие полки, в некогда тучные времена, «ломящиеся» от всевозможной экзотической снеди, ряд частных продавцов и крупнейших продовольственных ритейлеров вынуждены будут пойти на размещение ряда близких к утрате своего срока хранения продуктов питания.

#европейский союз #хуситы #кризис в красном море #дефицит продуктов в ес #продовольственная инфляция #продовольственная инфляция в ес
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