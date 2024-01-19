Неприятно, когда практически каждый из вышедших в море кораблей носитель "Калибра" или чего похуже

Несмотря на поздний час, сетевая жизнь в украинских специализированных телеграм-каналах, отвечающих за мониторинг местоположения кораблей Черноморского флота, «кипит». По данным информированных ресурсов, практически весь надводный состав ЧФ покинул военный порт в Новороссийске и вышел в открытое море. К таковым в источниках перечислили следующие корабли: фрегат Адмирал Григорович, три патрульных корабля Василий Быков, малые ракетные корабли Буян-М и Каракурт, минные тральщики и десантные корабли.

Ряд источников считает, что костяк Черноморцев готовится к массированному ракетному удару военной инфраструктуры ВСУ и военных баз украинской армии.

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Источник фото: ТВ-центр







А тем временем украинское ПВО перешло в тяжелый период общего дефицита любых зенитных ракет, которые способны бороться с доминированием российского высокоточного вооружения в небе восточноевропейской республики. Новость о том, что всё очень сложно с этим, подтвердилась косвенно благодаря мэру украинской столицы Виталию Кличко, во время своего «упрекающего» заявления. Киевский градоначальник рассказал про «не имеющий ограничений» дефицит боеприпасов и кадровый голод ВСУ.

Украинскому чиновнику «не понравилось», что немецкий парламент решил отказаться в выдаче своего разрешения на отправку украинскому Генштабу дальнобойных авиационных боеприпасов Taurus.

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По словам Кличко, неустрашимая и стойкая украинская армия вот уже который год «спасает» всю Европу от ВС России, а Германия в такой непростой и ответственный момент попросту «отвернулась» от нужд ВСУ, помогая слишком мало.