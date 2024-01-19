Плохому стратегу только дронов в качестве помехи и не хватало

Украинская армия не добилась успеха во время своего главного оперативного мероприятия на передовой из-за разведывательных беспилотников, помешавших украинскому Генштабу организовать удачное контрнаступление до побережья Азовского моря. И по результату провальных действий не удалось достичь даже промежуточных «решений», вроде захвата потенциального плацдарма в лице запорожского Токмака. Новый вариант, «почему все пошло не так» минувшим летом, предложил главный украинский дипломат и по совместительству руководитель МИД – Дмитрий Кулеба.





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Источник фото: Телеграм







По мнению высокопоставленного функционера, что Россия, что Украина, задействовали в большом количестве дроны-разведчики. Последние, словно трудолюбивые пчелы, постоянно висели над полями сражений, не давая скрытно выйти на стартовые атакующие позиции. Поэтому украинские ударные группы так и не смогли под покровом тайны подобраться близко к российским блиндажам и укреплениям, нещадно атакуемые с большого расстояния всеми доступными ВС России огневыми средствами поражения.

Кроме того, Кулеба сделал отдельный акцент на обилии дронов-камикадзе, которые аналогично любому другому вооружению, не давали поднять головы элитным штурмовым группам ВСУ.

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Вместе с тем эти слова были сказаны на международном форуме в швейцарском Давосе, где украинский президент Владимир Зеленский указал на острую нужду сегодняшних ВСУ в любого вида дронах и боеприпасах.