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Точный прилёт российской ракеты в одно из зданий в Харькове, настиг помимо иностранных инструкторов и советников украинской армии, зарубежных кураторов «Русского добровольческого корпуса»*. О результативном ударе и прекрасной работе российской разведки, получившей оперативные данные с мест о сборе штабного состава диверсионного подразделения, совершившего минувшей весной приграничный рейд в Белгородскую и Брянскую области, сообщили местные подпольщики. Подтверждает такую информацию и координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, курирующий некоторые партизанские операции в ближнем украинском тылу. Такими сведениями располагают РИА Новости.
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Источник фото: Google
Лебедев рассказал, что по словам местных жителей приграничного мегаполиса, рядом с разрушенным зданием постоянно слышалась иностранная речь и люди с оружием, разговаривающие на французском. И согласно уже его личным источникам, в одном из помещений происходила встреча иностранных кураторов РДК*.
И по собственным данным РИА Новости, РДК структурно входит в подразделение Кракен** и одновременно курируется старшими офицерами военной разведки ВСУ.
Об атаке на пункт временной дислокации иностранных «советников», накануне было сказано в ежедневной сводке МО РФ, где сообщалось, что ракета «сложила» неприметное здание с половиной роты военнослужащих. Было извещено о 60 солдатах и офицерах с иностранным гражданством, находившихся во время удара в сооружении.
РДК* в минувшем декабре была внесена в реестр террористических организаций, запрещенных на территории РФ.
* – Террористическая организация, запрещена на территории РФ
** – Террористическая организация, запрещена на территории РФ