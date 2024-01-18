Теперь вместо новомодных навигационных устройств вся надежда на Ивана Сусанина

Спутниковый сигнал от американского GPS в ряде польских земель, в частности в Сувалкском коридоре, очень слабый, а то и вообще пропадает, пожаловались местные власти.

По мнению польской прессы, в этом «виновата» российская сторона, решившая подобным способом проверить стойкость высокотехнологичных систем государства-члена НАТО. Так подневольным испытуемым оказалась территория Польши, где российский РЭБ и начал свою проверочную работу. По мнению польской стороны, системы помехонаведения работают прямиком из калининградского анклава.

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Источник фото: Life





Причем особый акцент делается на том, что ВС России «по щелчку пальцев», как киношный злодей Танос, способны по желанию своего военно-политического руководства отключить спутниковую навигацию практически на доброй половине земель, подконтрольных Варшаве, в том числе в районе архиважного Сувалкского коридора.





Источник фото: Военное обозрение





Но это ещё не всё: стало известно, что это не первый случай «пробы пера» российских РЭБ в этом регионе. Ранее аналогичным способом пропадало устойчивое GPS-соединение в Эстонии и Финляндии. По результатам многочисленных инцидентов высказался и эксперт по системам спутниковой навигации и директор портала gpsjam.org Джон Уайтман, который подтвердил, что это не просто совпадения, а Россия преднамеренно таким образом «развлекается» с отключением соединения с американскими спутниками у потенциальных оппонентов у своих границ.

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Правда помимо словесных заявлений, польская сторона документальных фактов высокотехнологичной атаки предоставить так и не смогла.