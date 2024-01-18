Росатом без преувеличения то самое национальное достояние

В российском Северске приступили к сбору реактора на быстрых нейтронах. Эту технологию называют «атомным будущим» российской энергетики. О строительстве передового объекта в области мирного атома рассказали в АО «Твел», подразделении Росатома.

Пока что монтаж реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 находится в первой стадии, когда в реакторную шахту интегрировали одну из частей будущего «атомного двигателя», призванную оградить и обезопасить реактор, но сам процесс строительства не останавливается ни на минуту.

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Данная операция по окружению реактора нужна для сохранения бетонной теплоизолирующей массы, представляющей собой дополнительный защитный контур, примыкающий к блоку теплоносителя. Сама конструкция по нормативам должна находиться в температурном диапазоне, не превышающем классических 60 градусов по шкале Цельсия, а радиация на поверхности ограждающего каркаса должна быть равной местному радиационному фону Северска или даже меньше.





Источник фото: news.vtomske.ru





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Постройка реактора БРЕСТ-300 служит логичным шагом к главной цели масштабного многоступенчатого проекта «Прорыв», известного ещё со времен СССР, когда на первом этапе «увидят мир» сам реактор, модули переработки и топлива. После того как всё пойдет по плану с БРЕСТом, начнутся работы по строительству энергоблока на 1200 МВт, получившего кодовое обозначение как «БН-1200М». И наконец третий этап: постройка рабочих моделей по получению топлива для двух энергоблоков БН-1200М и модуля переработки отработанного ядерного топлива. Третий уровень иначе можно будет назвать технологией замкнутого ядерного топливного цикла. Без преувеличения, получение с создание полноценной технологии ЗЯТЦ является общемировой мечтой всех инженеров-ядерщиков.