Каким ещё чиновникам в следующий раз "приготовиться"?

Качество уборки улиц от снега и наледи оказалось на совести искусственного интеллекта в Московской области, где представитель высоких технологий из мира нейросетей с блеском и 100% отдачей принялся наводить порядок на холодных, но теперь уже чистых и безопасных улицах Подмосковья. Для успешно выполняемой задачи местный ИИ получает данные с около 6 000 устройств видеофиксации, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи областного уровня Надежда Куртяник.

По словам высокопоставленной чиновницы, зима есть то самое время, когда после очередного снегопада сотрудники коммунальной дружины «нарасхват» и имеют очень плотный рабочий график. Именно в это время стужи и плохой походы крайне необходимо быстро и скоординировано следить за чистотой и безопасностью тротуарного и дорожного покрытия Московского региона. И вот здесь незаменимым помощником стал искусственный интеллект, который без устали наблюдает за качеством очистки подведомственных площадей от снежного покрова. Как только искусственный помощник заработал, было оперативно обнаружено и так же стремительно устранено не менее 2,5 тыс. нарушений, резюмировала чиновница.

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Источник фото: АиФ-Омск





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Сама проверка качества уборки фиксируется проектом «Безопасный регион». Робот в автоматическом режиме каждые 12 часов сканирует видеопоток и после, если находит проблемный участок, сохраняет скриншот с нарушениями. После создается ячейка с записью, где указан проблемный муниципалитет с датой и временем. Так же ИИ умеет сортировать тип нарушений, записанных в кадре. Как только запись создана, она отсылается в местный ЖКХ и городскую окружную администрацию для устранения проблемы.