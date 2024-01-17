Как говорил товарищ Ленин: "Учиться, учиться и ещё раз учиться"

Довольно необычный курьез произошёл на родине всемирно известного ученого Исаака Ньютона, где местный представитель науки от чиновничьего аппарата не смог определить какая перед ним планета и другие космические объекты, и стал вгонять в краску сопровождающий персонал. Событие оказалось настолько заметным, что ему были вынуждены уделить внимание в британской прессе в лице «всё знающего» The Independent.

По информации вездесущих журналистов, некий высокопоставленный функционер Эндрю Гриффит, занимающий должность заместителя министра науки, инноваций и технологий, во время посещения популярного лондонского Музея науки, стал рассказывать группе людей про сферу, изображающую поверхности планет и меняющую при этом свой вид.

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Источник фото: Шедеврум





Когда девайс поменял внешний вид на красную структуру, Гриффит движением руки указал на сферу и назвал такую планету «Марсом». Но по меткому замечанию работающего здесь экскурсовода, это было наше небесное светило под именем «Солнце». После сфера изменилась, и управленец сказал, что вот мы видим Сатурн. Но снова оказался неправым, так как на самом деле это был Юпитер.

Что вдвойне курьезней, назначенный три месяца назад на высокую должность мужчина прежде всего отвечает именно за космические проекты туманного Альбиона. В конце концов Гриффит прокомментировал свою промашку, в качестве оправдания заявив, что он не является «ходячей энциклопедией».

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Британские политики и ученые очень часто грешат поведением, когда потом после всяческих оговорок и словесных эксцессов выясняется, что их просто не так «поняли». Одним из таких любителей оговариваться был отставной премьер Борис Джонсон, рекомендовавший Зеленскому «Будем просто воевать дальше».