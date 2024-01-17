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Зенитные ракеты, которых так не хватает украинской армии для защиты прифронтовой полосы и глубокого тыла, являются точно таким же дефицитом и для стран-поставщиков военной помощи на Украину. Отставной французский генерал рассказал, что Евросоюз может быть и хотел решить проблему с острой нехваткой зенитного вооружения, в том числе и числящихся сейчас на вес драгоценных камней, так называемых «антиракет», но в силу объективных причин, не может этого сделать. Такой причиной бывший высший офицер Патрик Дютартр назвал собственную нужду армий ЕС в точно таких же управляемых снарядах, которых не хватает европейским армиям уже для обеспечения своей безопасности.
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Источник фото: Военное обозрение
Как заявил экс-военный, Европа вместе с НАТО, «прозевали» противовоздушную защиту. Вместе с тем ВКС РФ и наземные подразделения ВС России используют в совместных атаках не только ракеты, перехват которых возможен лишь с помощью передовых установок ПВО, но и скоростные дроны, на перехват которых требуются аналогичные по свойствам ЗРК.
Как заявил бывший командир, после завершения холодной войны никто не думал, что альянс встретит достойного противника, поэтому вся надежда была лишь на силы ядерного сдерживания. И в Европе «забыли», что нужны не только ядерные боеголовки, но и ракеты формата «земля-воздух» для перехвата воздушных целей, с коими теперь в НАТО полный непорядок из-за их нехватки.