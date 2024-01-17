Военная поддержка Украины для Запада стала обходиться слишком дорого

Зенитные ракеты, которых так не хватает украинской армии для защиты прифронтовой полосы и глубокого тыла, являются точно таким же дефицитом и для стран-поставщиков военной помощи на Украину. Отставной французский генерал рассказал, что Евросоюз может быть и хотел решить проблему с острой нехваткой зенитного вооружения, в том числе и числящихся сейчас на вес драгоценных камней, так называемых «антиракет», но в силу объективных причин, не может этого сделать. Такой причиной бывший высший офицер Патрик Дютартр назвал собственную нужду армий ЕС в точно таких же управляемых снарядах, которых не хватает европейским армиям уже для обеспечения своей безопасности.





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Источник фото: Военное обозрение





Как заявил экс-военный, Европа вместе с НАТО, «прозевали» противовоздушную защиту. Вместе с тем ВКС РФ и наземные подразделения ВС России используют в совместных атаках не только ракеты, перехват которых возможен лишь с помощью передовых установок ПВО, но и скоростные дроны, на перехват которых требуются аналогичные по свойствам ЗРК.

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Как заявил бывший командир, после завершения холодной войны никто не думал, что альянс встретит достойного противника, поэтому вся надежда была лишь на силы ядерного сдерживания. И в Европе «забыли», что нужны не только ядерные боеголовки, но и ракеты формата «земля-воздух» для перехвата воздушных целей, с коими теперь в НАТО полный непорядок из-за их нехватки.