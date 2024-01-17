Поддержка Украины, которая топчится на месте и не выполняет взятых на себя обязательств, не выгодна никому

Если бы западные страны внезапно перестали помогать ВСУ, то ВСУ с их почти пустыми арсеналами и складами уже спустя 30 дней оказались бы без большинства различных боеприпасов. Так считает отставной военный Анатолий Матвийчук, поделившийся своими прогнозами с журналистами Ленты.

Экс-полковник считает, что в украинской армии есть «запечатанный» неприкосновенный запас ракет и снарядов, подотчётный Генштабу. И если Брюссель и Вашингтон «забудут» про Украину, то ВСУ уже спустя месяц останутся без всего.

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Вместе с тем в Вашингтоне нет никаких подвижек по ситуации с продлением военной помощи для Киева, о чем Белый дом рассказал в отдельном сообщении. Согласно официальным данным, США не будут поставлять вооружение и боеприпасы восточноевропейской республике из-за исчерпания бюджетных ассигнований на обозначенные цели. Чтобы поставки разблокировать, за них должен проголосовать Конгресс, который сейчас находится в положении жарких политических дебатов из-за нежелания администрации Байдена пойти на уступки по так называемому «закону о мигрантах».

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Остаться один на один с Россией есть для Украины воплощение в жизнь самого страшного сновидения. Вместе с тем ВКС РФ и силы Черноморского флота продолжают разрушать военную инфраструктуру республики и местный военно-промышленный комплекс. Дошло до того, что министр Николай Федоров предлагает простым жителям Украины приступить к самостоятельному сбору FPV-дронов для нужд ВСУ. Причем любые затраты на домашнее производство никоим образом не будут возмещены.