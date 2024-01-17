Без тепловизора и телескопа это практически невозможно сделать ночью

Крайне необычный подход в поражении аэробаллистических воздушных целей показал боец курдского ополчения. Отважный военнослужащий попытался перехватить одну из дальнобойных иранских ракет, а точнее целый микро-залп предположительно семейства Fateh, огнём из штурмовой винтовки американского производства.

Соответствующие кадры были сделаны во время сегодняшней ночной атаки, когда иранский спецназ КСИР совершил ракетно-беспилотный огневой налёт на Ирак, в зону размещения украинских военнослужащих. В совместной зенитной деятельности наряду с комплексами ПВО C-RAM и их операторами Пентагона в качестве добровольного американского союзника решил и поучаствовать курдский воин.

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Источник фото: портал Яплакал





В небольшом по продолжительности видео сторонник США палит в темное вечернее небо короткими очередями из своей M16A1 по быстро приближающимся светящимся объектам, которые как раз и были теми баллистическими боеприпасами иранской стороны.





Источник фото: ТГ-канал "Осведомитель"





Хотя видео в своей незавершенности и неполное, нетрудно догадаться, что стрельба из карабина по воздушным целям, движущимся со скоростью ~ 3 Маха на удалении от оператора в нескольких километрах, а то и нескольких десятках, абсолютно бесперспективное занятие, что очевидно любому здравомыслящему человеку. Зато в защиту курда будет сказано, само действо выглядит до неприличия красиво и даже захватывающе, обернутое присущее только Востоку в незабываемый местный колорит.

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Напомним, от американской стороны стало известно, что налёт нашелся без потерь со стороны персонала США, хотя взрывы были множественные и самые что ни на есть настоящие.