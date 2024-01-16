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FT: Шольц попросил комиссию EEAS проверить, кто на самом деле из ЕС "недостаточно" помогал ВСУ
Дружба дружбой, а поставки врозь

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  Проверочные мероприятия, необходимые для контроля уже минувших поставок вооружений Киеву, в качестве аудитного протокола, предприняты Брюсселем. ЕС стал проверять Украину и её использование западного вооружения во время российской спецоперации, написали в издании Financial Times.

   Правда в отличие от американского правительства, «заинтересовавшегося» судьбой своих тепловизоров, стрелкового оружия и дронов, европейцам больше интересно другое: брюссельских функционеров беспокоит вопрос «кто и сколько смог дать Украине». Ведь такие поставки могли быть «несправедливыми», считает действующий германский канцлер Олаф Шольц.

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Источник фото: Известия


   По словам приемника Ангелы Меркель, некоторые представители дружной европейской семьи могли в своих интересах просто «сделать вид», но не делиться тем, чем они могли на самом деле помочь Киеву.

   И уже известно, что начиная с 1 февраля текущего года Европейская служба внешних связей вплотную займется фактами именно реальных поставок. О том, что ожидается много «интриг в расследовании», в публикации как раз и сказано. Так как некоторые государства-члены ЕС серьёзно воспротивились проверке, в своем нежелании делиться полной информацией по поставкам.

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   Вместе с тем Шольц выражает крайнее неудовольствие, считая, что остальные страны, за исключением своей ФРГ, не помогают так, как могли бы, тем самым взвалив бремя помощи лишь только на одну Германию.

#олаф шольц #eeas
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