В недавнем бою была уничтожена украинская БМП на расстоянии в 7800 метров

Российские десантники, действующие на самом острие спецоперации на Украине, записали кадры рекордного боя, где противотанковая ракета комплекса «Корнет» преодолела дистанцию 7,8 километра и успешно уничтожила украинскую БМП, считавшую, что на таком большом расстоянии ей ничто не угрожает.

В отечественном МО прокомментировали ситуацию, заявив, что разведывательные подразделения ВС России рассчитали, когда украинская сторона будет проводить ротацию на своих позициях, для чего в сторону передовой выдвинулись две БМП ВСУ в квадрате северо-восточного района Артемовска. И в этот момент их и «подловили» костромские десантники, устроившие засаду.

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Источник фото: МО РФ





Удачный выстрел прокомментировал военнослужащий с полевым позывным «Зевс», участвующий в атаке. По его словам совсем недавно на передовую пришла партия передовых тепловизоров с выдающимися тактико-техническими характеристиками, позволяющими теперь вести высокоточную стрельбу на удаление до 10 000 метров. Теперь охоту на бронетехнику оппонента можно проводить как в светлое время суток, так и в ночные периоды, рассказал заместитель командира противотанкового взвода.

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По словам десантника, «Корнет» много лучше ПТРК прошлых поколений, таких как «Фагот», «Метис» и «Корнет», где корректировка и управление осуществлялись проводным путем. Корнет более современный и наводится на цель по лазеру. А новая пусковая труба позволяет «забыть» про удержание цели в прицеле, так как с этим самостоятельно вполне успешно справляется новая функция захвата и сопровождения цели.