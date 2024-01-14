Необычное решение, рассчитывающее на оригинальность

В век современных технологий, когда любой объект, наблюдаемый с орбиты так называемого ближнего космоса, можно обнаружить без больших затруднений на поверхности Земли, благодаря высочайшей разрешающей способности современных спутников разведки, с чем в ВКС РФ решили бороться довольно необычным способом, помноженным на смекалку исполнителей и обилие несмываемой краски белых тонов.





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Источник фото: oruzhie.info





Так в последнее время ряд воздушных гаваней военного назначения к защитным сооружениям из отслуживших свое автомобильных и авиационных шин, решили добавить «виртуальные» проекции различного типа самолётов, призванных запутать спутники-разведчики западных государств, а заодно ввести в заблуждение украинские дроны-камикадзе.





Источник фото:ТГ-канал "Военный Осведомитель"





На последнее обстоятельство тонко намекают свежие высококонтрастные фотографии военного аэродрома Моздок, где отчетливо виден силуэт белого цвета, который если пристально не вглядываться, можно спутать с настоящим российским ракетоносцем Ту-22М3.

Но есть вполне обоснованное предположение, что для западных специалистов такие рисунки, аналогичные геоглифам в пустыне Наска, не есть то самое средство, которое без труда введет в трудно разрешимое заблуждение. Всё по причине невероятного качества фото, сделанных со спутников НАТО.

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А вот с чем куда лучше обстоят дела, так это с успешными усилиями корпорации «Тактическое ракетное вооружение», порадовавшей во время проверки уровня выполнения гособоронзаказа российского министра обороны Сергея Шойгу. Генерал армии собственными глазами увидел полуторатонную бомбу ФАБ-1500М54 с интегрированным и одновременно обновлённым модулем планирования и коррекции, когда 800 килограмм 70-летней бомбы превратились в современный «умный боеприпас», с высокой точностью и эффективностью взламывающий крупные линии обороны потенциального противника.