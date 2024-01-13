Очередная попытка Киева стать "Венецией"

Курьез или очередные бравурные, но не очень честные ответы киевского градоначальника Владимира Кличко, снова привели к нештатной ситуации в некогда одном из самых красивых городов Европы, ныне же превратившемся в город-копилку участившихся техногенных аварий. Причем последние происходят с резко возросшей активностью, словно катящийся с Говерлы снежный ком.

Трудно поверить, но к новым веткам метро, которые уже признаны неремонтнопригодными из-за серьёзных проблем с гидроизоляцией по причине ненадлежащего ухода за последние 10 лет во время нового мэра в лице Кличко, где государственная комиссия решила, что проще отрыть новый туннель метро, чем восстанавливать старый, на бульваре Жуля Верна снова прохудилась канализация: ровно в том же месте, где произошел инцидент не далее как 8 января. Прилегающий фасад, как и припаркованные машины рядом с домами, оказались вновь в гуще поднявшихся на поверхность нечистот.

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Источник фото: украинские СМИ





В прошлый раз, пытаясь, сохранить лицо, советники Кличко признали, что утечка была, но не всё так «однозначно», как утверждали местные жители: вместо отходов жизнедеятельности, согласно официальному заявлению администрации Киева, обычные жильцы «запутались» и не увидели, что это просто прорыв «холодной воды».

Но в этот раз вода опять не похожа на прозрачную жидкость без запаха – она «слегка» коричневого цвета и снова дурно пахнет.





Источник фото: Телеграм





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Но местные жители не унывают и распространяют порцию свежих мемов с горячо любимым мэром, занятым всем что угодно, кроме обеспечения нормальной жизнедеятельности многомиллионного города.