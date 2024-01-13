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В Киеве одну и ту же улицу повторно затопило нечистотами из прорванной канализации
Очередная попытка Киева стать "Венецией"

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   Курьез или очередные бравурные, но не очень честные ответы киевского градоначальника Владимира Кличко, снова привели к нештатной ситуации в некогда одном из самых красивых городов Европы, ныне же превратившемся в город-копилку участившихся техногенных аварий. Причем последние происходят с резко возросшей активностью, словно катящийся с Говерлы снежный ком.

   Трудно поверить, но к новым веткам метро, которые уже признаны неремонтнопригодными из-за серьёзных проблем с гидроизоляцией по причине ненадлежащего ухода за последние 10 лет во время нового мэра в лице Кличко, где государственная комиссия решила, что проще отрыть новый туннель метро, чем восстанавливать старый, на бульваре Жуля Верна снова прохудилась канализация: ровно в том же месте, где произошел инцидент не далее как 8 января. Прилегающий фасад, как и припаркованные машины рядом с домами, оказались вновь в гуще поднявшихся на поверхность нечистот.  

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Источник фото: украинские СМИ


   В прошлый раз, пытаясь, сохранить лицо, советники Кличко признали, что утечка была, но не всё так «однозначно», как утверждали местные жители: вместо отходов жизнедеятельности, согласно официальному заявлению администрации Киева, обычные жильцы «запутались» и не увидели, что это просто прорыв «холодной воды».

   Но в этот раз вода опять не похожа на прозрачную жидкость без запаха – она «слегка» коричневого цвета и снова дурно пахнет. 


Источник фото: Телеграм


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   Но местные жители не унывают и распространяют порцию свежих мемов с горячо любимым мэром, занятым всем что угодно, кроме обеспечения нормальной жизнедеятельности многомиллионного города.

#киев #прорыв канализации в киеве #улица жуля верна в киеве
3
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В Киеве одну и ту же улицу повторно затопило нечистотами из прорванной канализации
DIP48
23:56
Что то не видать ту новость. Да и чуть не считается. Да и вряд ли бы за российский танкер так разволновались США.)))
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