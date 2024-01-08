Скоро дойдет до того, что украинская столица превратится в "Венецию"

Коммунальное хозяйство, доставшееся украинскому государству от ранее распавшегося Советского Союза, при всем «неугасающем» запасе прочности последнего, спустя 32 года независимости всё-таки без должного ухода продолжает ветшать. Об этом кричат как затопленные линии метро, построенные менее 10 лет назад, так и новые вызовы. Сегодняшней ночью в Святошинском районе Киева прорвало магистральную канализационную трубу, последствием чего в районе бедствия оказался жилой массив Борщаговка.

Коммунальному ЧП, больше подходящему под параметры масштабной аварии, «на славу» удалось развернуться. Согласно информации локального издания «Зеркало недели», больше всего от резонансного повреждения канализационных коммуникаций пострадал бульвар Жюля Верна, превратившийся в болото из многотонных масс дурнопахнущей субстанции. В неприятной жиже оказались автомобили, превратившиеся в островки в море отходов.

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Источник фото: РИА Новости



На утро 8 января местные работники жилой сферы смогли справиться с утечкой нечистот. Но мороз в -10 градусов по Цельсию делает работу по окончательной расчистке улицы настоящим шестым подвигом Геракла, когда коммунальщики путем неимоверных усилий, должны разбить застывшую реку продуктов человеческой жизнедеятельности и переместить в тамошние отстойники.

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Так некогда один из самых европейских городов превратился в локальный филиал Авгиевых конюшен. «Виновник» в лице «Киевводоканала» и мэрия под руководством Владимира Кличко хранят пока что театральное молчание по поводу инцидента и никак не комментируют неприятное событие.