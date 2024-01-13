Такой дрон будет явно тяжело обнаружить на радарах

Наука и техника в современном мире в области БПЛА-строения не стоит на ровном месте, непрерывно развиваясь в сторону внедрения высокотехнологичных решений в сегмент дешевых коммерческих изобретений и делая их чрезвычайно массовыми. Но иногда ситуация не позволяет сделать выбор в пользу таких привычных западному человеку вариаций, как обычный дешевый пластик в конструкции квадрокоптеров. Оригинальный выход из затруднительной ситуации нашли инженеры среди йеменских хуситов. Конструкция ряда местных БПЛА представляет собой аккуратно отпиленные ветки, предварительно очищенные от сучьев и листвы, с пластиковыми деталями и мотором, способные активно маневрировать и перемещаться по приказу оператора.

Именно такой дрон показали представители ставшего известным движения «Ансар Аллах».

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Источник фото: ТГ-канал "Рыбарь"





Беспилотный образец, хоть и выглядит как эрзац-продукт, но по воле оператора и интегрированному мотору с китайского Алиэкспресс, вполне себе перемещается. Видео с коротким полётом разместил ТГ-канал «Рыбарь».

«Деревянный дрон» хуситской армии пусть и вызывает в первом моменте смешки, но вполне себе может выступать как полноценная разведывательная единица, либо что куда вероятней, как одноразовый беспилотник-камикадзе, если возглавляемая США коалиция решится на проведение полноценной наземной операции (что крайне маловероятно).

В плюсы такой конструкции говорят крайне низкая стоимость подобных решений и большое количество на территории Йемена «строительного материала» в виде деревьев.





Электронные компоненты. Источник фото: ТГ-канал "Рыбарь"







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Между тем не стоит недооценивать хуситские вооружённые силы, имеющие в своем распоряжении вполне себе актуальные зенитные установки, вооружённые дальнобойными «антиракетами» и подготовленных операторов. Последние показали свое высокое воинское мастерство, на раз-два перехватив американский беспилотник стоимостью 30 млн. долларов. Так был уничтожен MQ-9A Reaper.