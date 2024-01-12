С таким противником никакого высокотехнологичного БПЛА не напасёшься

Несмотря на устойчивый миф, будто бы армия Йемена представляет собой «вчерашних» фермеров, вооруженных ржавыми китайскими репликами знаменитого российского автомата Калашников, передвигающимися в экипировке, состоящей из резиновых сланцев и рабочей одежды «из магазина за углом», сегодня вооруженные силы африканской республики опровергли подобный взгляд своим результативным перехватом американской высокотехнологичной машины. Одна из местных зенитных батарей, защищающая воздушное пространство Йемена в глубине страны, «антиракетой» сбила разведывательный БПЛА американской армии MQ-9A Reaper. Стоимость уничтоженного дрона равняется ни много ни мало, а 30 млн. американским долларам.

Именно точно такой же беспилотный аппарат из-за неправильных маневров свалился в воды Чёрного моря минувшей весной. И впоследствии фрагменты воздушного разведчика были подняты силами российских военных водолазов для изучения отечественными инженерами некоторых сверхсекретных узлов и оборудования.

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Источник фото:military.com





Сбитый же группировкой «Ансар-Аллах» дрон был оснащен продвинутым оптико-электронным модулем разведки, работающем во множестве спектров и АФАР-антенной, что в комплексе позволяло наводить и доразведывать цели в Африке. Именно благодаря таким БПЛА совместные силы США и Великобритании выявляли, а затем и атаковали наземные объекты хуситов во время масштабного ракетного удара 12 января, когда по территории Йемена было выпущено около 100 ракет.









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Но при всём обилии передового оборудования на борту, поразить дрон-разведчик было легко из-за низких скоростей, развиваемых винтом.