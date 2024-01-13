Изобретательность российских инженеров не знает границ

Инженеры российского предприятия КБ приборостроения № 71 придумали оригинальный способ превратить обычный FPV-дрон со сбросами в полноценный миниатюрный бомбардировщик с количеством свободнопадающих боеприпасов больше одной единицы. Так конструкторы организации представили оборудование револьверного типа, позволяющее путем различных манипуляций поражать объекты противника либо 30-мм снарядами, либо 40-мм снарядами.

Бокс с модулем аналогичен пусковой установке того самого стратегического Ту-160 с поправкой на размеры ударных коптеров. Последние из себя представляют беспилотные аппараты общей массой не более 3000 грамм.

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Источник фото: Российская газета





Всего предусматривается 2 варианта: 6-зарядный бокс с 30-мм «бомбами» в виде гранат типа ВОГ-17/30 или ГПД-30; 4-зарядный бокс, где бомбы чуть мощнее, так как используются 40-мм ВОГ-25/ 25П или ВКО. В «мирном» варианте вместе боевых частей гильзы могут снаряжаться агитационными материалами.

Управляется автоматическая система сбросов посредством радиосигнала.

Как только система револьверного типа станет массовой, такое решение позволит в многократных размерах масштабировать ущерб противоборствующей стороне, нанося за раз сброс сразу 6 или 4 гранат, и одномоментно бережно расходуя ресурс АКБ и снижая количество других дронов, необходимых для результативной атаки.

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В то же время российские конструкторские усилия направлены и на повышение эффективности дронов-камикадзе, использующих в качестве дополнительного модуля микросхему дополнительной доводки на цель, способной функционировать при потере сигнала от оператора либо в условиях подвижности цели самостоятельно.