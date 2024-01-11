Слова стали ответом на "особую идею" президента Эстонии атаковать территорию России западным оружием с земель Украины

Серийный период, когда массированные смешанные удары российских ракет и дронов «терраформировали» военные цели и предприятия украинского ВПК, показали эффективность отечественного ОПК за прошлый год. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на рабочей консультации Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных вооружений.

По словам известного чиновника, ВКС РФ, ракетные войска и Черноморский флот атаковали украинскую армию и её объекты на разной удалённости от передовой практически любого типа вооружением, которое есть в ВС РФ. Но последнее не относится к ядерным ракетам. После чего Дмитрий Анатольевич сделал многозначительную паузу, и добавил местоимение «Пока».

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Источник фото: Фишки.нет





Тем временем в Таллин из Вильнюса прилетел президент Украины Владимир Зеленский, где выступил на совместной пресс-конференции с лидером Эстонии. Последний отметился резонансным заявлением, что «не понимает», почему Запад упорствует в своем нежелании снять запрет для украинской армии атаковать территории «старой России» всем ассортиментом многочисленного западного вооружения, которое имеется в арсеналах ВСУ.

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Весьма вероятно, что в отличие от столичного Вильнюса и Киева, в Брюсселе и Вашингтоне прекрасно отдают себе отчёт, что удары HIMARS с использованием ATACMS или те же обстрелы авиационных ракет Storm Shadow класса «воздух-поверхность» территорий так называемой «старой России», – прямой и очень быстрый шаг к тому самому ядерному конфликту, когда в последствии не каждый географ найдет после него на карте Эстонию.