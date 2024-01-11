Когда спишь и видишь, как ядерные ракеты летят в сторону Вашингтона и эстонского Таллина

Перед ВСУ не должно стоять выбора, что по территории «старой России» нельзя бить западным вооружением, в том числе дальнобойными ракетами производства Франции и Великобритании. Такой точки зрения придерживается президент Эстонии, пожелавший, чтобы украинский Генштаб не боялся, а лидеры западных стран поддержали потенциальное решение украинских военных атаковать территорию РФ всем ассортиментом западного вооружения, которое используется ВСУ. О необычном видении украино-российского конфликта рассказал Алар Карси.

И как цитирует эстонского политика украинский ТВ-канал ТСН, Карси заявил, что не в интересах Запада вставлять палки в колёса украинской военной машины, которая может и должна уничтожать цели, расположенные в землях России. Потому что нет никаких причин проповедовать «политику запретов» на то вооружение Запада, которое есть у украинской армии.

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Источник фото: topcor.ru





Резонансное заявление было сделано во время общей конференции эстонского лидера и президента Украины в Таллине, куда последний прилетел из Вильнюса.

Тем временем ряд западных политиков в лице Петера Стано и официальных служб европейских стран, как французский МИД, отказались осудить атаку Украины по центральной части Белгорода, где было множество пострадавших.

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Прокомментировать тут лишь хочется то, что как только ВСУ начнут совершать такие атаки, неопознанные "абхазские" гиперзвуковые ракеты типа «Кинжал» вместе с «донецкими Цирконами», могут внезапно атаковать военные базы НАТО в ряде прибалтийских государств.