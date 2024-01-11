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Перед ВСУ не должно стоять выбора, что по территории «старой России» нельзя бить западным вооружением, в том числе дальнобойными ракетами производства Франции и Великобритании. Такой точки зрения придерживается президент Эстонии, пожелавший, чтобы украинский Генштаб не боялся, а лидеры западных стран поддержали потенциальное решение украинских военных атаковать территорию РФ всем ассортиментом западного вооружения, которое используется ВСУ. О необычном видении украино-российского конфликта рассказал Алар Карси.
И как цитирует эстонского политика украинский ТВ-канал ТСН, Карси заявил, что не в интересах Запада вставлять палки в колёса украинской военной машины, которая может и должна уничтожать цели, расположенные в землях России. Потому что нет никаких причин проповедовать «политику запретов» на то вооружение Запада, которое есть у украинской армии.
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Источник фото: topcor.ru
Резонансное заявление было сделано во время общей конференции эстонского лидера и президента Украины в Таллине, куда последний прилетел из Вильнюса.
Тем временем ряд западных политиков в лице Петера Стано и официальных служб европейских стран, как французский МИД, отказались осудить атаку Украины по центральной части Белгорода, где было множество пострадавших.
Прокомментировать тут лишь хочется то, что как только ВСУ начнут совершать такие атаки, неопознанные "абхазские" гиперзвуковые ракеты типа «Кинжал» вместе с «донецкими Цирконами», могут внезапно атаковать военные базы НАТО в ряде прибалтийских государств.