Противоречия между западными странами и их нежелание "вложиться" в Украину заставляют торжествовать Кремль

Пока западные государства продолжают радостно с нескрываемым торжеством рассказывать, как Россия стратегически проиграла в своем противостоянии с союзом США и Америки, на самом деле подобные разговоры о скорой победе и победе в принципе над РФ, есть ничто иное, как невероятной глупости вымысел. В чём очень скоро так называемым «триумфаторам» придётся очень скоро убедиться лично. На самом деле в текущей реальности, далёкой от грёз Вашингтона и Брюсселя, Владимир Путин предчувствует, что Украина проигрывает, а та самая победа России очень близко. О своем видении обстановки рассказал журналист The Washington Post Ли Хокстейдер.





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Источник фото: Известия





По мнению обозревателя, в воздухе ощутимо витает дух явной усталости запада от Киева, которому нужна помощь западной коалиции как воздух. Но неприятные звуки тревожных колокольчиков раздаются отовсюду. Таким является противоборство в американском Конгрессе, где местные республиканцы начиная с минувшей осени, всячески блокируют принятие законопроекта о выделении Украине пакета помощи в несколько десятков миллиардов долларов. А в то же время в Европе консервативный премьер Венгрии Виктор Орбан своим словом наложил вето на финансовую помощь от ЕС.

Вместе с тем неопределенность коллективного Запада с Украиной, одновременно боязнь и нежелание в должной мере помочь до начала контрнаступления ВСУ, привели последние к явственному поражению и недостижению вообще никаких целей, заключает Хокстейдер.

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Похожей точки зрения придерживаются и в британском Telegraph, где помимо конца Украины, как государства, предрекают закат и военно-политического альянса НАТО.