Но Вашингтон всё равно хочет конфисковать российские активы ценой в 300 млрд. долларов

Несмотря на невероятные экономические санкции, под которыми находится российское государство со стороны американского правительства, первое обстоятельство никак не запретило Вашингтону вернуться к покупкам черного золота у Кремля. В ушедшем октябре, а затем и ноябре, Белый дом санкционировал приобретение у РФ партии нефти. Такими данными располагает РИА Новости, сделав анализ пограничной службы американского государства.

Что интересно, в марте 2022 года вашингтонская администрация «взялась» за нефтяную отрасль России, введя серьёзные санкции и заблокировав импорт нефти и газа из РФ. После чего апрель 2022 года стал «последним днём», когда российский энергоноситель покинул берега самой большой страны в мире и попал в США. Но никогда не говори никогда.

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Источник фото: Царьград

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Теперь США взяли и купили 37 тыс. баррелей нефти, после чего в следующем месяце сюда добавили ещё 10 тыс. баррелей. Такой объем был приобретен на 3,5 млн. американских долларов. Что самое интересное, США не стали выкупать нефть по введенному самим же американским правительством «потолку цен на российскую нефть». Где вместо «одобренных» правительством США и разрешенных 60 долларов за один баррель, Америке пришлось оплатить по 74 и 76 долларов за октябрьские и ноябрьские поставки соответственно. Если это не те самые двойные стандарты, тогда что?