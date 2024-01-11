Но для начала практических шагов ему необходимо "одобрение" Европы

Белый дом, несмотря на большой ком различных внутренних проблем, продолжает «засматриваться» на вопрос с замороженными российскими активами. Теперь в Вашингтоне считают, что то самое «достояние» России необходимо изъять. Об идее распорядиться российскими $300 млрд., в сумму которых оценивается различное российское имущество за рубежом и банковские счета, приносящие регулярный неплохой годовой доход, решил написать Bloomberg. Согласно публикации, журналисты издания получили доступ к документу Совета нацбезопасности США.

В бумаге указывается, что как только американский президент «наложит руку» на российские активы, то все средства будут переданы Украине с её последующим восстановлением. Теперь секретные документы уже рассматриваются в комитете по международным отношениям Сената.

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Источник фото: РБК





Как объясняется в публикации, Байден решился на подобный шаг из-за того, что Республиканская партия всячески способствует пропихиванию «палок в колёса» разным законодательным инициативам текущего хозяина Овального кабинета по части военной поддержки Украине, так и не став голосовать за пакет на $60 млрд.

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Правда, желание конфисковать, ещё не есть практичные меры. К тому же подобный шаг может запустить неконтролируемый процесс дедолларизации, который может аукнуться вашингтонской администрации куда страшней, чем прибыль от тех самых $300 млрд. И будет странным, если финансовые советники не попытаются донести такую простую глобальную истину до своего текущего начальника.