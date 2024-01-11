И днём и ночью его боевая эффективность максимальна

Использование современных боевых вертолётов, способных приносить проблемы сопредельной стороне даже ночью, внесло сумятицу в способность украинской армии выдерживать натиск российской стороны. Одной из таких боевых машин, из-за действия которой в ВСУ чрезвычайно возросли существенные потери, в издании Military Watch Magazine назвали ударный вертолёт Ми-28Н.

«Двадцать восьмой» прекрасно справляется с контролем боевой ситуации на передовой и по причине того, что его экипаж осведомлен о текущем дефиците среди украинских военнослужащих переднего края средств мобильного ПВО, в частности боеприпасов для ПЗРК класса «земля-воздух». И это помимо того, что на стороне наступающей российской армии проявляется доминирование в компонентах полевой артиллерии и ракетах.

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Источник фото: википедия





В публикации делается особый акцент на том, что Ми-28Н участвует в удачных штурмовых попытках по контролю за так называемыми опорными пунктами ВС Украины.

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В украинском Генштабе понимают всю тяжесть ситуации с «Ночным охотником», как иначе называют Российский Ми за всепогодный сканер-радар, но само собой напрашивающееся решение отправить поближе к ЛБС истребительную авиацию Воздушных сил ВСУ приведёт лишь к её напрасному израсходованию, так как вполне вероятно уже тактика российского Генштаба с насыщением переднего края вертолётами вероятно и есть то самое «выманивание» и без того редких украинских самолётов поближе к зоне поражения фронтовых систем ПВО.