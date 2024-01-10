Но и Израилю ещё рано "радоваться", пока не урегулирован вопрос с мигрантами

«Неправильные» шаги Белого дома могут привести к тому, что Украина и Израиль останутся без американского финансирования. Такую точку зрения высказал Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон.

По словам политика, пришедшего на радиоэфир Хью Хьюитта, приверженца консервативным взглядам, Джо Байден решил совместить поддержку для Иерусалима и Киева в один пакет помощи, что вызывало недоумение у Республиканской партии. Кроме того, для него и коллег по партии в приоритете первоочередная поддержка ближневосточного государства и попытка выиграть пограничную «борьбу» с коллегами из Демократической партии.

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Как выразился Джонсон, нельзя ставить знак равенства между Украиной и Израилем: второй значительно важней для США чем Украина. Но вместе с тем самый важный вопрос для Вашингтона заключается в решении собственных проблем внутри страны, а потом «всё остальное». А желания украинского государства могут подождать и дальше.





Источник фото: РБК





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Парламентарий рассказал, что вместе с 64 однопартийцами побывал на границе с Мексикой, где вспомнил, что лучшим решением в недавнем прошлом было создание лагерей беженцев, когда мигранты вместо беспрепятственного пропуска на территорию Америки отправлялись восвояси, либо в те самые лагеря, расположенные южнее США. И лучшее, что может сделать Байден, это начать строительство защитной страны на южной границе, резюмировал спикер Конгресса.