Максимальная дальность полёта гибридного БПЛА 1500 километров

Источники в западной разведке в анонимных беседах с журналистами Sky News рассказали о специальной версии нового дрона, якобы созданного по техническому заданию ВС РФ в дружественном Иране. Выдающиеся характеристики гибридного аппарата страшат украинскую сторону и их иностранных союзников, так как беспилотник заявлен в качестве охотника за иностранными дальнобойными РСЗО, о чем и написано в свежей публикации.

Новый дрон обозначен как «Шахед-107». А призван гибридным в новостной заметке за возможность выполнения как ударных, так и разведывательных миссий, так как для повышения тактико-технических характеристик воздушный аппарат оснащен высокоразрешающей видеокамерой. Вместе с тем передовому БПЛА не нужен постоянный контроль со стороны человеческих операторов: в электронику беспилотника интегрированы схемы самостоятельного поиска военных целей, последующей верификации и самостоятельной атаки без подтверждения оператора. Ключевым объектом для поражения выбраны были дальнобойные РСЗО, в том числе американские HIMARS и аналогичные ему системы, имеющиеся в существенном количестве на вооружении украинской армии.

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Источник фото: Слово и Дело





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В пользу повышенной тревоги для противника говорит тот факт, что по утверждению обозревателей британской газеты, БЛА предназначен для глубоких операций в тылу. Ведь максимальная дальность, заявленная в секретном документе, это ощутимые 1500 километров. А для запуска дрона можно использовать мобильные установки, смонтированные на автомобиле. Что на руку для быстрой атаки и неожиданного запуска.