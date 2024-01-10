Новый старый танк тяжелей на 2 тонны классического Т-72М1 Ajeya, но обладает куда лучшей мощью и защитой

Индийские оружейные конструкторы освоили новое слово в танкостроении, звучащее как «гибридизация». Иначе как назвать идею, когда берется гусеничное шасси от обновленного в Индии Т-72М1 Ajeya и «состыковывается» с башенной установкой от Т-90С Bhishma. И вуаля, перед нами новый танк, который абсолютно не надо с нуля проектировать. Причем это не какой-то творческий поиск богатых на подобные выдумки индийских инженеров, а вполне себе серийный вариант. Во всяком случае один из новых Аtharva был замечен внутри городской агломерации Авади, где находится местная бронетанковая фабрика.

И вот спустя год мы узнаем некоторые тактико-технические характеристики обновленной бронемашины. Общая масса старого шасси и новой башни находится в пределах 46 тонн, это ненамного больше Т-72М1 Ajeya. Причем 2 «лишних» тонны приходится, как не трудного догадаться, на новую башню с усиленным бронированием, выполненным в несколько слоёв.

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Источник фото: Юрий Подоляка





Помимо «толстой шкуры» у танка и иная пушка: через дульный канал теперь по мановению командира танка по различным целям можно запустить современную 125-мм ракету с тандемной боевой частью и кумулятивным эффектом, наводимую на бронетехнику противника посредством лазерного целеуказания. Так же в башню вмонтирован крупнокалиберный 12,7-мм пулемет.









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Единственное, за что хочется «упрекнуть» талантливых проектировщиков гибридной вариации двух танков, так это за нежелание поменять силовую установку. Причем индийская промышленность в должной мере освоила производство 1000-сильных агрегатов, но по какой-то неведомой причине оснащает Аtharva всего лишь 780-лошадным двигателем, из-за чего максимальная скорость танка равна лишь 45 км\ч.