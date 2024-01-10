Аналог российского "Искандера" даже в какой-то мере превосходит отечественную ракету

Неожиданная «премьера» северокорейской ракеты Hwason-11Ga рядом с границей НАТО при своей потенциальной атаке сопредельного государства способна в большей степени преодолеть натовские системы противоракетной борьбы.

В этом убежден оружейный эксперт Юрий Лямин, занимающий должность научного сотрудника в российском Центре анализа стратегий и технологий. По словам специалиста, при всей схожести реактивного образца из КНДР с российским ракетным комплексом «Искандер», это абсолютно разные боеприпасы, где особо указывается, что KN-23 создан самостоятельно, без помощи российских инженеров и оружейников.

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На параде в Пхеньяне. Источник фото: Российская газета





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Вместе с тем к корейскому высокоточному боеприпасу особо пристально «присматриваются» военные разведчики Южной Кореи и Японии, подтвердившие путем наблюдений, возможность ракетного оружия Пхеньяна использовать квазибаллистическую траекторию с элементами активного маневрирования на всей траектории полёта, донельзя затрудняющего перехват. А точность предельного отклонения от так называемой точки попадания составляет не более 35 метров, что превращает объект для атаки в «атомные частицы». И с этим сложно спорить, так как боевая часть в последней версии ракеты занимает невероятные 2,5 тонны. Расстояние, которое без проблем может преодолеть ракета, так же внушительно: примерно от 400 до 600 километров, в самой свежей ревизии возможно ещё больше. Всего на многоосевой машине-носителе перевозится 2 таких ракеты.