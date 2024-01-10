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Le Point: ВС России займут Одессу и Харьков к будущему апрелю, а в 2025 году СВО закончится
Западные эксперты в своих прогнозах дошли от поражения России за "2-3 дня" и до полной победы ВС РФ

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   Одесса и Харьков станут российскими уже в будущем апреле весной 2024 года. В этом уверен французский эксперт Брюно Тетре.

   По мнению французского политолога, российская спецоперация завершится через полтора года осенью 2025. Всё это сбудется из-за острой нехватки всего и вся в украинской армии, которую стали «забывать» западные союзники и партнеры Киева. Но куда лучше дела обстоят и ВС России. Набравшей в свои ряды свежих добровольцев, а новый военный бюджет Кремля стал самым большим за всю новейшую историю российского государства, как и производственный план ОПК, практически каждым днём демонстрирующий новое вооружение или модернизацию прошлых моделей боевого оборудования. С такими козырными «картами» ударная группировка россиян пробьет неминуемо брешь в украинской обороне и выйдет на оперативный простор, после чего станет лишь делом времени, когда Харьков и Одесса станут российскими.

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Источник фото: Известия


   К октябрю новый президент Украины где-нибудь в районе Запорожья будет вынужден подписать акт о капитуляции с главным командиром российской группы армий в СВО, утверждает гражданин Пятой республики.

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   Прав или нет аналитик из Франции, но ВКС РФ и Черноморский флот приступили к планомерному «стиранию» обширного потенциала украинского ВПК, с его многочисленными заводами и фабриками, доставшимися Киеву после распада могучей военной промышленности СССР. В России такие мероприятия прозвали «декоммунизацией».

#вс рф #брюно тетре #прогнозы по сво
Источник: lepoint.fr
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